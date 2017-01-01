Эвелина Блёданс слегла из-за нервного срыва

Встреча со сводной сестрой Дианой обернулась для Эвелины Блёданс серьезным нервным потрясением, узнал Sobesednik.ru.

Поняв, что справиться с навалившейся депрессией не в силах, Блёданс обратилась за помощью к медикам. Актрисе назначили курс успокоительных таблеток, а также регулярно ставят капельницы...

– Мне очень тяжело! – говорит Блёданс. – Я уже забыла, когда в последний раз улыбалась. Никогда не думала, что со мной может такое случиться.

Эта история началась в конце прошлого года. На одном из телешоу Эвелина встретилась со своей сводной сестрой Дианой, которую не видела больше двадцати лет. Выяснилось, что родственница теледивы тяжело больна. На лечение цирроза печени (а именно такой диагноз поставили женщине врачи) потребовались таблетки стоимостью около двух миллионов рублей. В эфире Блёданс заявила, что готова помогать сводной сестре, но заплатить за таблетки такую сумму не может.

– После этого моя жизнь превратилась в настоящий ад! – вздыхает актриса. – Оказалось, в жизни так много злых людей. Я выставляю фотографию с ребенком, где мы танцуем с Дедом Морозом, а мне в комментариях пишут: «Она пляшет со стариком, а ее сестра умирает!» На ледовое шоу «Щелкунчик» к Рудковской и Плющенко Семен пошел в новогоднем костюме. А я тут же получаю сообщение: «Продай костюм – купи таблетки!» Прессинг идет нереальный: мне устроили такую головомойку. Я вымотана до предела! Доходит до маразма: «Продайте кусок своей лестницы!» Да я и дом не могу продать, потому что он мне пока что не принадлежит! Я выплачиваю за него кредит, так же как и за машину. Наш с Дианой папа разошелся с моей мамой, когда мне было три года. Меня воспитывал другой отец! Пока я была маленькой, мы с ним встречались. Но потом родилась Диана, и наши встречи стали происходить реже. Мне говорят: «Ты обязана». А почему, объясните?

Недавно Блёданс уговорили разместить в социальных сетях счет по сбору средств на лечение сестры. Но пожертвования оказались не такими, как ожидалось. Поклонники актрисы перечислили звезде «Маски-шоу» всего четырнадцать тысяч рублей.

– Перед Новым годом я пригласила сестру и племянницу к себе в гости, – продолжает Эвелина. – Они прилетели из Ялты. Я их радушно встретила: мы ходили по ресторанчикам, побывали в Третьяковской галерее. Я приготовила для них два чемодана подарков, начиная с косметики и заканчивая одеждой! Хотела устроить праздник. Так даже за это меня осудили: «Лучше бы она ей не шубу подарила, а денег дала! Где она будет в шубе в Ялте ходить?» Так хочется сказать: «Дорогие мои, Ялта – не Майами. Там сейчас достаточно холодно». Я уже видела кучу фотографий, где она в шубе, в уггах – довольная и счастливая. Но на меня вешают: «Если сестра умрет, то ты будешь виновата!» Когда прочитала этот комментарий, проплакала всю ночь. Почему меня обвиняют? Она болеет уже на протяжении 15 лет, а я появилась в ее жизни только сейчас. Мой муж Саша видит, что мне тяжело и что я не могу из этого состояния выкарабкаться...

Сразу после Нового года Блёданс все-таки достала дорогостоящие таблетки и отправилась к сестре в Ялту.

– Не буду говорить, на какие деньги я приобрела лекарства, – продолжает Блёданс. – Главное, что смогла это сделать. Это полугодовой курс, который Диане нужно пропить. Параллельно ей необходимо соблюдать диету и постоянно наблюдаться у врачей. Дальше дело только за сестрой. Эти же слова мне сказал и один из лучших гепатологов, у которого я проконсультировалась. Но запомните: болезнь всегда лучше предупредить, чем потом ее лечить.