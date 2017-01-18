"Добрые люди" из СБУ пустят Королеву на похороны бабушки в Киев

Служба безопасности Украины временно разрешит певице Наташе Королевой въезд в страну ради похорон бабушки.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила популярной российской певице Наташе Королевой в течение пяти лет въезжать на территорию Украины. Королева подала в суд с требованием отменить данное решение.

18 января певица в своем Instagram сообщила трагическую новость: в Киеве скончалась ее бабушка. Сначала Королева выразила опасения в связи с тем, что власти Украины не позволят ей приехать в страну и похоронить родственницу, однако позже в СБУ заявили, что предоставят певице такую возможность.

Как сообщила РИА «Новости» представитель ведомства Елена Гитлянская, СБУ предоставит Королевой право на временный въезд в страну в связи с похоронами бабушки.

«Конечно, разрешим. Я знаю, что с ней уже связались, и этот вопрос будет решен положительно», — заявила Гитлянская. При этом она уточнила, что запрет на въезд будет снят только на время похорон.

В связи с этим певица выразила ведомству благодарность, заявив, что «мир не без добрых людей».