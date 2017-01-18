Шоу-бизнес новости на сегодня
13:48, 18 Января 2017 Версия для печати

"Добрые люди" из СБУ пустят Королеву на похороны бабушки в Киев

Служба безопасности Украины временно разрешит певице Наташе Королевой въезд в страну ради похорон бабушки.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила популярной российской певице Наташе Королевой в течение пяти лет въезжать на территорию Украины. Королева подала в суд с требованием отменить данное решение.

18 января певица в своем Instagram сообщила трагическую новость: в Киеве скончалась ее бабушка. Сначала Королева выразила опасения в связи с тем, что власти Украины не позволят ей приехать в страну и похоронить родственницу, однако позже в СБУ заявили, что предоставят певице такую возможность.

Как сообщила РИА «Новости» представитель ведомства Елена Гитлянская, СБУ предоставит Королевой право на временный въезд в страну в связи с похоронами бабушки.

«Конечно, разрешим. Я знаю, что с ней уже связались, и этот вопрос будет решен положительно», — заявила Гитлянская. При этом она уточнила, что запрет на въезд будет снят только на время похорон.

В связи с этим певица выразила ведомству благодарность, заявив, что «мир не без добрых людей».

читайте также:Юбилейный концерт Наташи Королевой в Кремле
Кремлевский триумф Наташи Королевой: певица призвала к миру с Украиной
Двадцатипятилетие творческой деятельности Наташа Королева отметила большим концертом в Кремле. Репортаж Sobesednik.ru »

читайте также:Наташа Королёва
Наташа Королёва станет заводной бабулькой
Артистка рассказала Sobesednik.ru, что теперь ее больше волнуют внуки »

Также по теме
Украина
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Минздрав может разрешить удаленную торговлю лекарствами
07:08, 19 Января 2017
Минздрав анонсировал подготовку проекта, разрешающего дистанционную продажу лекарств, узнал Sobesednik.ru
»
За роль в "Вы меня все бесите" Ходченкова могла заработать 25 млн
06:02, 19 Января 2017
От 25 млн рублей, по оценке Sobesednik.ru, актриса Светлана Ходченкова могла получить за сериал «Вы все меня бесите»
»
Михаил Осокин: Вода из батареи, червивые конфеты и другие подарки власти
00:03, 19 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о жадности и экономии чиновников на всем, включая подарки для детей
»