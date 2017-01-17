Кинопродюсер: За серию "Шерлока" вору заплатили 5–10 тысяч рублей

«Би-би-си» и Первый канал проводят расследование о воровстве последней серии сериала «Шерлок»

Кто и за сколько мог украсть серию нового сезона «Шерлока», узнал у кинопродюсера Sobesednik.ru.

«Би-би-си» и Первый канал проводят расследование о воровстве последней серии сериала «Шерлок».

— Думаю, кража произошла в России и это сделал кто-то из среднего звена — техник какой-нибудь или системный администратор, — предположил в разговоре с Sobesednik.ru известный кинопродюсер Вадим Горяинов. — Этот человек слил материал и получил свои 5–10 тысяч рублей. Думаю, что его все-таки найдут и примерно накажут.

— Прогнозируют, что западные кино- и телекомпании теперь могут отказаться от дальнейшего сотрудничества с Первым каналом. А в этом случае «Би-би-си» выставит штраф...

— Мне кажется, все-таки никаких санкций не будет. Первому каналу самому специально сливать материал невыгодно, они наверняка не виноваты. Проведут расследование, для обоих сторон нужно все-таки найти виновного.

— У вас были аналогичные ситуации? И как уберечься от подобного?

— Да постоянно крадут. Уберечься просто — нужно платить большие деньги, чтобы блокировать «пиратов» в интернете. Но, как показывает практика, на сто процентов эта мера не помогает.