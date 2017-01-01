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Источник: «Только звезды» №1-2017
20:07, 14 Января 2017 Версия для печати

Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!

Стас Пьеха не только выслушал детские стихи, но и рассказал малышам свои
Стас Пьеха не только выслушал детские стихи, но и рассказал малышам свои
Фото: Sobesednik.ru

Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей.

Актриса Эвелина Блёданс, певец Стас Пьеха, финалистка шоу «Главная сцена» на «России 1» Ирина Олифер подарили детям игрушки и веру в чудо.

С каждым годом количество онкобольных детей в России растет, ежегодно заболевают от 3,5 до 4,5 тысяч детей, такие данные приводит главный детский онколог Минздрава РФ Владимир Поляков. Детство таких малышей совершенно особенное. В нем соседствуют страдание и нечаянная радость, боль и временное облегчение, долгие дни, недели, месяцы в больничных стенах и нескончаемое желание жить. Таких детей и их родителей нельзя оставлять один на один с бедой.

– Наша компания запустила благотворительный проект «Мы знаем, чего хотят дети». Начав делать добро, остановиться невозможно, достаточно посмотреть в глаза детей, их матерей – они все переполнены ожиданием чуда, – подчеркнула генеральный директор ТОY.ru Илгизя Шарафиева.

Одно чудо случилось 19 декабря в Научном центре рентгенорадиологии. Волонтеры устроили для онкобольных детей праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и веселой анимационной программой. Не все детки смогли прийти на праздник, многим трудно встать с кровати после химио-терапии, сказочные персонажи навещали их прямо в палатах. В одной из них маленькая девочка, увидев Деда Мороза, настолько поверила в чудо, что совершила его сама. Она протянула к нему ручку, хотя до этого малышка из-за болезни вообще не двигалась. Ее мама, увидев движение дочки, не смогла сдержать слез. Все ребята получили игрушки: самым маленьким мальчикам вручили вертолеты, машинки, бластеры, а девочки после праздника прижимали к себе новых кукол и с любопытством разглядывали игровые наборы посуды.

Позабыть о больничных буднях ребятам помогла актриса, телеведущая Эвелина Блёданс. Она на личном опыте знает, что такое тяжелобольной ребенок: в 2012 году у звезды сериала «Проклятый рай» родился сын с синдромом Дауна. Ни один ребенок в Центре рентгенорадиологии не остался без ее внимания, теплых объятий и ласковых слов, которые она умело подбирала для каждой семьи. Врачи говорят, что детям важен диалог на равных – это поднимает их моральный дух, эмоциональный настрой и помогает бороться с болезнью.

Маленькие пациенты Морозовской детской больницы, где тоже лежат дети со страшным диагнозом рак, долго будут помнить 17 декабря
Маленькие пациенты Морозовской детской больницы, где тоже лежат дети со страшным диагнозом рак, долго будут помнить 17 декабря
Фото: Sobesednik.ru

Маленькие пациенты Морозовской детской больницы, где тоже лежат дети со страшным диагнозом рак, долго будут помнить 17 декабря. В этот день к ним в гости пришел Стас Пьеха. Певец не только выслушал детские стихи, но и рассказал малышам свои, ведь он выпустил два собственных поэтических сборника. Внук легендарной певицы Эдиты Пьехи поделился с детьми полезной информацией о том, как стать артистом, и искренне ответил на все вопросы. В частности, маленькие пациенты спрашивали у него о любимом празднике:

– Конечно, Новый год! Но еще и день рождения любимой бабушки. Это очень важный семейный праздник, ради которого отменяются дела и вся семья дружно собирается в Петербурге за одним столом.

Ребята верят в свои собственные силы, в чудо и в то, что мечты сбываются. Как и, например, у маленькой девочки, задорно и без тени смущения исполнившей «Катюшу» перед многочисленными зрителями в холле онкологического отделения Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. На этот раз к ребятам прибыл настоящий звездный десант: актриса, исполнительница главных ролей в сериале «Молодожены» и юмористическом шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС Любовь Тихомирова, финалистка вокального конкурса «Главная сцена» Ирина Олифер, участница шоу «Голос» Екатерина Ковская и гитарист Александр Гекко. Артисты приложили все силы, чтобы создать атмосферу настоящего музыкального новогоднего шоу.

Невероятная Ирина Олифер, знающая, без сомнения, все детские песни, увлекла в музыкальный хоровод и детей, и взрослых. Гитарист-виртуоз Александр Гекко завоевал безоговорочную любовь малышей, которым по душе пришлись зажигательные ритмы фламенко. Эстафету приняла Екатерина Ковская, чье проникновенное выступление тронуло всех. Восторженно приняли ребята Любовь Тихомирову. Она провела с детьми незабываемые минуты: играла с ними, пела, устраивала разные конкурсы и честно ответила на заданные вопросы, как стать актрисой и попасть на большой экран. И услышала в ответ бесхитростное откровение онкобольной девочки:

– Я обязательно поправлюсь, выучу много стихов, песен и стану артисткой.

Остальные малыши поддержали ее. После таких слов стало понятно, что детям легче справиться с болезнью, если у находящихся рядом взрослых есть вера, силы бороться и эмоциональный настрой. Теперь ребята, без сомнения, будут ждать новых встреч с артистами, возможно, уже на одной сцене.

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