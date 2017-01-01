Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!

Стас Пьеха не только выслушал детские стихи, но и рассказал малышам свои

Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей.

Актриса Эвелина Блёданс, певец Стас Пьеха, финалистка шоу «Главная сцена» на «России 1» Ирина Олифер подарили детям игрушки и веру в чудо.

С каждым годом количество онкобольных детей в России растет, ежегодно заболевают от 3,5 до 4,5 тысяч детей, такие данные приводит главный детский онколог Минздрава РФ Владимир Поляков. Детство таких малышей совершенно особенное. В нем соседствуют страдание и нечаянная радость, боль и временное облегчение, долгие дни, недели, месяцы в больничных стенах и нескончаемое желание жить. Таких детей и их родителей нельзя оставлять один на один с бедой.

– Наша компания запустила благотворительный проект «Мы знаем, чего хотят дети». Начав делать добро, остановиться невозможно, достаточно посмотреть в глаза детей, их матерей – они все переполнены ожиданием чуда, – подчеркнула генеральный директор ТОY.ru Илгизя Шарафиева.

Одно чудо случилось 19 декабря в Научном центре рентгенорадиологии. Волонтеры устроили для онкобольных детей праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и веселой анимационной программой. Не все детки смогли прийти на праздник, многим трудно встать с кровати после химио-терапии, сказочные персонажи навещали их прямо в палатах. В одной из них маленькая девочка, увидев Деда Мороза, настолько поверила в чудо, что совершила его сама. Она протянула к нему ручку, хотя до этого малышка из-за болезни вообще не двигалась. Ее мама, увидев движение дочки, не смогла сдержать слез. Все ребята получили игрушки: самым маленьким мальчикам вручили вертолеты, машинки, бластеры, а девочки после праздника прижимали к себе новых кукол и с любопытством разглядывали игровые наборы посуды.

Позабыть о больничных буднях ребятам помогла актриса, телеведущая Эвелина Блёданс. Она на личном опыте знает, что такое тяжелобольной ребенок: в 2012 году у звезды сериала «Проклятый рай» родился сын с синдромом Дауна. Ни один ребенок в Центре рентгенорадиологии не остался без ее внимания, теплых объятий и ласковых слов, которые она умело подбирала для каждой семьи. Врачи говорят, что детям важен диалог на равных – это поднимает их моральный дух, эмоциональный настрой и помогает бороться с болезнью.

Маленькие пациенты Морозовской детской больницы, где тоже лежат дети со страшным диагнозом рак, долго будут помнить 17 декабря Фото: Sobesednik.ru

Маленькие пациенты Морозовской детской больницы, где тоже лежат дети со страшным диагнозом рак, долго будут помнить 17 декабря. В этот день к ним в гости пришел Стас Пьеха. Певец не только выслушал детские стихи, но и рассказал малышам свои, ведь он выпустил два собственных поэтических сборника. Внук легендарной певицы Эдиты Пьехи поделился с детьми полезной информацией о том, как стать артистом, и искренне ответил на все вопросы. В частности, маленькие пациенты спрашивали у него о любимом празднике:

– Конечно, Новый год! Но еще и день рождения любимой бабушки. Это очень важный семейный праздник, ради которого отменяются дела и вся семья дружно собирается в Петербурге за одним столом.

Ребята верят в свои собственные силы, в чудо и в то, что мечты сбываются. Как и, например, у маленькой девочки, задорно и без тени смущения исполнившей «Катюшу» перед многочисленными зрителями в холле онкологического отделения Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. На этот раз к ребятам прибыл настоящий звездный десант: актриса, исполнительница главных ролей в сериале «Молодожены» и юмористическом шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС Любовь Тихомирова, финалистка вокального конкурса «Главная сцена» Ирина Олифер, участница шоу «Голос» Екатерина Ковская и гитарист Александр Гекко. Артисты приложили все силы, чтобы создать атмосферу настоящего музыкального новогоднего шоу.

Невероятная Ирина Олифер, знающая, без сомнения, все детские песни, увлекла в музыкальный хоровод и детей, и взрослых. Гитарист-виртуоз Александр Гекко завоевал безоговорочную любовь малышей, которым по душе пришлись зажигательные ритмы фламенко. Эстафету приняла Екатерина Ковская, чье проникновенное выступление тронуло всех. Восторженно приняли ребята Любовь Тихомирову. Она провела с детьми незабываемые минуты: играла с ними, пела, устраивала разные конкурсы и честно ответила на заданные вопросы, как стать актрисой и попасть на большой экран. И услышала в ответ бесхитростное откровение онкобольной девочки:

– Я обязательно поправлюсь, выучу много стихов, песен и стану артисткой.

Остальные малыши поддержали ее. После таких слов стало понятно, что детям легче справиться с болезнью, если у находящихся рядом взрослых есть вера, силы бороться и эмоциональный настрой. Теперь ребята, без сомнения, будут ждать новых встреч с артистами, возможно, уже на одной сцене.