Кристина Орбакайте: Победа сына на "Точь-в-точь" была бы странной

О том, чего не хватило Никите Преснякову на шоу «Точь-в-точь», рассказала Sobesednik.ru его мама Кристина Орбакайте.

Финал шоу стал для многих неожиданным. Победу в проекте, где сражались лучшие участники прошлых сезонов, одержала Елена Максимова, которая до этого звезд с неба не хватала.

– Никита мне не говорил до последнего, кто победил в проекте, – призналась Кристина. – Честно говоря, было бы совсем странно, если бы победил Никита. Он уже это делал дважды. Первый раз – на Украине, когда участвовал в таком же шоу. Потом он разделил второе место с Ириной Дубцовой.

– Многие уверены, что победа от него ускользнула из-за того, что он делал персонажей, неизвестных широкой публике.

– Он в этом проекте нес свою миссию. Ему хотелось, чтобы зрителям показывали, кроме поп-индустрии, другие группы, которые любит молодежь во всем мире, но они неизвестны людям среднего возраста. Он меня просвещает в музыке! Бывает, рассказывает: «Есть такая группа, есть такая!» А я даже не понимаю, о чем он говорит. А молодежь их знает. Потому что они давно не смотрят телевизор, а все новости узнают в соцсетях!

Никита Пресняков в образе Фредди Меркьюри Фото: Sobesednik.ru

– Во время проекта Никита часто просил у вас совета?

– Он вообще очень редко это делает. Никита все-таки знает, что и как нужно. Он у нас человек самостоятельный и совершенно независимый от семьи. Я, конечно, переживала за него. Мне кажется, он и сам переживал очень сильно. К каждому выступлению относился очень серьезно. Мне понравился его Робби Уильямс. Но больше я ждала Джареда Лето, которого он делал в финале! Я считаю, что участие в этом шоу ему пойдет на пользу в дальнейшем.