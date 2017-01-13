Русфонд через суд хочет вернуть 20 млн, выделенные больной Фриске

Русфонд обратился в суд, чтобы узнать, куда были направлены деньги, собранные на лечение певицы Жанны Фриске.

На сайте «Российского фонда помощи» 13 января появилась информация о том, что организация вынуждена обратиться в суд, чтобы выяснить судьбу средств, которые были перечислены зрителями Первого канала на счет певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака головного мозга в июне 2015 года.

Согласно сообщению фонда, на счет певицы было перечислено 25,01 миллиона рублей, однако, согласно медицинским отчетам, потрачено на лечение Фриске было всего 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает все претензии Русфонда и отказывается вернуть неизрасходованные суммы, отмечает РИА «Новости».

«Суд принял исковое заявление Русфонда с требованиями в отношении наследственного имущества певицы», — говорится в сообщении фонда.