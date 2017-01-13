Коллега погибшей экс-участницы группы "Лицей": О самоубийстве и речи быть не может

Sobesednik.ru дозвонился до коллеги Жанны Роштаковой Евгения Семененко, с которым она выступала в дуэте «Love story».

Сегодня стало известно о смерти одной из экс-участниц легендарной группы «Лицей» 33-летней Жанны Роштаковой. Первым о трагедии сообщил ее друг Прохор Шаляпин в своем микроблоге «Instagram». В СМИ выдвигают несколько версий гибели певицы: от насильственной до самоубийства. Подруга Жанны рассказала в одном из интервью, что нашла ее мертвую в ванной, рядом валялась полка, которая и могла стать причиной смерти артистки.

– Сейчас много чего пишут: то ли полка на нее упала, то ли просто уснула, то ли был очередной приступ. Она как-то обмолвилась, что у нее были проблемы с давлением... Говорят и о насильственной смерти, но следов насилия на теле не было обнаружено. Кто-то мне сказал, что, возможно, это и суицид. Жанна была очень оптимистичным человеком. Несмотря на смерть мамы (скончалась от онкологии 4 года назад, у певицы остался отец и братья – Авт.) и на тяжелый развод, она не опустила руки, поэтому о самоубийстве и речи быть не может.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

В СМИ выдвигают версию о том, что к гибели певицы мог быть причастен ее бывший муж, так как им предстояло делить квартиру.

– Они разошлись два года назад, продали общую квартиру, – продолжает Евгений. – Жанна жила на съемной. У них с мужем были прекрасные отношения. Она ради него уехала во Владивосток, где он жил, пыталась построить семью...

Детей у Роштаковой не было. Поговаривают, что она часто выпивала из-за несложившегося женского счастья и в день смерти якобы могла перебрать, оступиться и потерять сознание.

– О детях ее никогда не спрашивал, тем более, сами понимаете, это некорректно. Я бы не сказал, что она прямо пила, – добавляет Евгений. – Жанна, как все, могла выпить в хорошей компании и в меру.

– Знаете, у нее никогда не было разговоров и мыслей о смерти, – делится Семененко. – Последний раз ее видел 22 декабря, когда мы ехали на концерт в Находку. Она сказала, что хочет вернуться в Москву, думала, как устроится, волновалась... И я ей сказал: «Ты так распереживалась, как будто мы больше не увидимся». Так и получилось... Завтра будет прощание. Как я понял, отец захотел кремировать Жанну, потом перевезти прах в Симферополь, там и захоронить, ведь она родом из этих краев. В организации помогает пиар-агентство, которое работало с ней. Нет, она не бедствовала: постоянно выступала, преподавала вокал. В общем, жила в достатке. Просто у нас так принято провожать коллег, помогать родственникам. Даже не хочу заходить в интернет и читать то, что пишут о ее смерти... Да и не верится, что Жанны больше нет... Светлая память!

Беседовала Елизавета Барская