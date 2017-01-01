Анастасия Стоцкая хочет троих детей

Как стало известно Sobesednik.ru, ближе к концу весны Анастасия Стоцкая подарит мужу второго ребенка.

Рыжеволосая красотка Анастасия Стоцкая находится в интересном положении. Звезда хоть и соблюдает все меры конспирации, но скрыть выпирающий животик ей с каждым днем все труднее и труднее. Несмотря на беременность, Стоцкая регулярно выходит в свет. Корреспонденты «Зажигай!» встретили звезду на сказке «Волшебное созвездие Disney», куда она пришла вместе с сыном Александром. Присутствующие тут же стали расспрашивать Настю о грядущем пополнении в семье. Но Стоцкая отказалась говорить. Из суеверия. Правда, утверждает, что сама хочет мальчика.

– Когда будет видно, тогда все расскажу, – заявляет звезда. – Я всегда хотела большую семью. Мечтала родить двух мальчиков и девочку. Я не противостою процессу: как будет, так будет. Считаю, что очень важно оставлять после себя Божий замысел – свое продолжение. На Новый год составила список из ста желаний – много всего загадала. Это хорошая история. Хотя не обязательно загадывать желания именно под Новый год. Очень важно мечтать о чем-то по жизни. Тогда все мечты сбываются!

Звезда уверяет: несмотря на интересное положение, уходить со сцены надолго она не собирается.

– Без творчества я не могу быть абсолютно счастлива дома, и, на-

оборот, без близких нет полного счастья на сцене, – повторяет Настя. – Хотя для меня семья, конечно, важнее. Но я и с первым ребенком не сидела долго в декрете. Когда ему было полтора месяца, поехала на фестиваль в Крым. Взяла маму, которая мне во всем помогала. Еще у нас есть няня. Мой малыш уже большой: он и кушает сам, и одевается. Сейчас он не требует так много внимания, как раньше. Поэтому я не вижу никаких сложностей. У многих актрис бывает по трое детей, и по четверо. И ничего – справляются.

В воспитании старшего сына Александра Стоцкой помогает няня-филиппинка. В ней Анастасия души не чает и полностью довольна ее работой.

– Пока Александр – мой фанат! – улыбается Настя. – Но думаю, что это до поры до времени. Конечно, наступит момент, когда ему будет больше интересно с папой. Сашеньке очень нравится, когда вокруг него много деток. Он все время мне рассказывает, какие у него друзья, в кого он влюбился. Сейчас он влюблен сразу в нескольких. У него есть две-три девочки, которых он просто обожает. Я в эти дела не вмешиваюсь. Слышала, что мальчик на подсознательном уровне выбирает девочку, похожую на его маму. Это будет хорошо! Еще два года назад ему нравились постарше и блондинки. Сейчас его вкус изменился. Теперь ему нравятся и темненькие, и светленькие девочки. Главное, что с бойким характером. Но, конечно, сейчас основная его любовь – это я!

«Очень рада за Лазарева!»

Выяснилось, что Сергей Лазарев на протяжении двух с половиной лет воспитывает сына. В тусовке ходят слухи, что Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. Каким образом малыш появился на свет, певец не говорит. О том, что у него растет малыш, не знали даже его коллеги по сцене.

– Я прочитала о том, что Сергей Лазарев – отец, в интернете, – призналась Стоцкая. – Никакого шока у меня не было: я просто порадовалась за него. Дети – это прекрасно. Но меня чужая личная жизнь не так сильно волнует, как своя.