Певица Жасмин: Пугачева запретила друзьям выпивать на брудершафт!

Как стало известно Sobesednik.ru, скоро двери продюсерского центра Примадонны откроются для дочери певицы Жасмин.

Алла Пугачева, которая уже несколько лет учит детишек вокалу, готовится принимать новых учеников в свою школу.

С Аллой Борисовной Жасмин дружит уже много лет. Пугачева регулярно приглашает певицу на свои праздники. А Жасмин не устает восхищаться Примадонной.

– Все заметили, что Алла Борисовна в последнее время помолодела и похорошела, – говорит Жасмин. – Я даже не помню, когда она вообще так роскошно выглядела. Алла Борисовна молода не только внешне, но и душой. Сейчас она ведет правильный образ жизни и своим примером вдохновляет всех друзей. Вы знаете, она нам даже делает замечания, что мы не должны выпивать и курить. Я ее порой просто не узнаю. Конечно, это все благодаря тому, что у нее потрясающая семья, рядом Максим. Они с таким большим уважением и трепетом относятся друг к другу, вы просто не представляете! А без камер ведут себя еще лучше!

О том, чтобы Алла научила ее дочь Маргариту вокалу, Жасмин мечтала давно. Корреспондентам Sobesednik.ru артистка призналась: уже в самое ближайшее время ее мечта станет реальностью.

– Пока Алла Борисовна на Маргариту еще профессионально не смотрела, – продолжает звезда. – Но в ближайшее время мы пойдем на прослушивание. Там она скажет, есть ли талант у Маргариты и что нужно делать для того, чтобы его закрепить и улучшить! Я всегда хотела отдать дочь в этот центр. Но однажды мне Алла Борисовна сказала, что у детей голос лучше всего становится после пяти лет. Поэтому мы сделали паузу. Но совсем скоро Маргарите исполнится пять.

Жасмин радуется: лучшего педагога, чем Алла Пугачева, не найти. Сама Маргарита уже рвется на занятия, ведь гены творчества ей передались от мамы.

Жасмин с детьми Фото: из личного архива

– Я стараюсь развивать дочь всесторонне, – продолжает Жасмин. – Она у нас и поет, и танцует. А сейчас мы взяли для дочери нового педагога по танцам Дагестана. Я в свое время им своего старшего сына Мишу научила. А теперь хочу, чтобы умела танцевать и Маргарита. Она должна знать мамину культуру.

– Вы не сильно нагружаете дочь? – интересуюсь у певицы. – Может, ей лучше пока в куклы играть?

– Нет. Я все делаю достаточно мягко и только по ее желанию. Ничего насильно делать не заставляю. Маргарите нравится заниматься самой. У нее каждый день новые желания. Сегодня она хочет стать воздушной гимнасткой, завтра – просто заниматься художественной гимнастикой. Иногда мечтает о карьере фигуристки. Поэтому всем, чем возможно, она занимается. Я стараюсь уделять дочери максимально много внимания, хотя у меня сейчас на руках маленький сын Мирон. Она меня даже ревнует к нему. Недавно был потрясающий случай: я увидела малыша и иду восторгаюсь: «Мамин сын, мамин сын!» А Маргаритка сзади подбегает, одергивает меня и кричит: «А теперь скажи, что я – мамина дочка!» Свою ревность она преподносит очень красиво, деликатно. Мол, ты Мирону внимание уделяй, но про меня не забывай. Я ее сразу хватаю на руки, Мирона сверху, так мы втроем и сидим.

Впрочем, долго сидеть у Жасмин не получается. Сейчас она активно пытается привести себя в форму, поэтому почти каждый день истязает себя в спортзале. Но добиться желаемого результата пока не получается.

– Я переживаю, что не могу так быстро сбрасывать вес, как другие артистки, – говорит Жасмин. – Смотришь на них и думаешь: «Как им это удается? Не успели родить, а уже в форме!» Мне это дается с большим трудом. Наверное, во всем виновата генетика. Я много от чего отказываюсь годами. Не ем сладкое, хлеб, сахар – практически голодаю, употребляю только самое полезное. Но быстрого результата добиться не получается. Это мой комплекс, который мне жутко мешает.

«Мне завидуют все подружки!»

Недавно Жасмин открыла в себе удивительные способности. Артистка хвастает, что сама научилась рисовать стрелки на глазах. От нового навыка звезда в полном восторге.

– У меня так хорошо получается! – радуется артистка. – Все мои подружки обзавидовались: «Вау, как круто!» Но я им дала совет: «Тренируйтесь каждый день, и у вас тоже все получится!» Я люблю делать макияж. Перед концертом это занимает два с половиной часа. Муж до сих пор не может к этому привыкнуть: «Почему это занимает так много времени? Неужели нельзя накраситься побыстрее?»