Рыбин и Сенчукова: Теперь мы коллекционируем не юбки, а теплоходы

Виктор Рыбин рассказал Sobesednik.ru о пути к славе и признался: свои концертные наряды он находил в секонд-хендах.

В начале 90-х хиты группы «Дюна» – «Страна Лимония», «Борьба-бабник», «Если б было море пивом» – гремели на всю страну. Зрительскую любовь музыканты обрели не только благодаря песням, но и благодаря яркому внешнему виду. По тем временам они одевались очень необычно.

– Это сейчас можно купить любую одежду: были бы деньги и желание! – рассказывает Виктор Рыбин. – А в конце 80-х годов сложилась ситуация, что носить было нечего. Более того, одежду негде было взять. Мы подумали-подумали и нашли выход. Ходили по комиссионкам и секонд-хендам и разыскивали чудные вещи и выходили в них на сцену. В 90-х группа «Дюна» выступала исключительно в одежде из секонд-хендов. Никакого стеснения не было: никто из зрителей даже и не догадывался. Сами мы о том, что отовариваемся в комиссионках, никому не рассказывали. Все нашими костюмами восхищались. Я уже тогда понял: многие из нас просто не знают, как надевать такую одежду. Журналисты нас называли старомодными, но я не обращал на них внимания. Главное – зрителям нравилось. Потом, кстати, это стало стилем, который теперь называют «кэжуал».

Одежду для коллектива Рыбин выбирал лично. В секонд-хендах он мог проводить по несколько часов в сутки, но результат того стоил: каждый раз находил такие вещи, которые потом сводили с ума многочисленных поклонников.

– Я сам ходил по магазинам, – продолжает Виктор. – Выбирал одежду не только для себя, но и для всего коллектива. Уже потом как-то прочитал в интернете, что «Рыбин, оказывается, первый хипстер на планете!» А что нам оставалось делать, если нельзя было ничего купить? Конечно, меня в секондах узнавали. Меня и сейчас все узнают. А если кто не узнает, то у меня на телефоне на входящие звонки стоит «Привет с большого Бодуна». Когда мелодия начинает звучать, все сразу головы в мою сторону поворачивают.

Одежду для коллектива Рыбин выбирал лично Фото: архив редакции

В отличие от себя, свою супругу Наталью Сенчукову Рыбин по секонд-хендам ходить не заставлял. Ее он одевал исключительно в одежду известных брендов, на которые мог потратить все гонорары. Благодаря этому в начале 90-х Сенчукову называли одной из самых стильных певиц на эстраде.

– Тогда, в сложные времена, привозили итальянскую одежду, которую продавали из-под полы, – продолжает Виктор. – Мы не могли поверить, что вещи могут так дорого стоить. Но все равно покупали: певица должна выглядеть с иголочки. Однажды крупно повезло: у нас были друзья, которые с выставки мод в Сочи привезли нам очень много одежды одной марки, названия которой мы в то время даже и не знали. Отгрузили Наташе целый чемодан разных костюмов, она несколько лет в этом выступала. Все, когда ее в них видели, восхищались и спрашивали, где мы их взяли. А мы даже не знали, что ответить!

Сейчас к одежде Виктор и Сенчукова относятся прохладно. Покупают качественные вещи, но на марку внимания не обращают.

– Я очень люблю юбки: их у меня много! – хвастает Наталья Сенчукова. – Всегда их высматриваю и покупаю.

– А я тоже люблю, когда Наталья в юбках, только коротких! – вторит ей Рыбин. – Но она говорит, что, как пионерка, уже не может. А вообще, мы коллекционируем не юбки, а транспортные водные средства, в частности теплоходы.

Об этом увлечении Сенчуковой и Рыбина известно давно. В свое время Виктор учился на моряка, служил на флоте и даже получил диплом инженера по эксплуатации корабельных установок. Став популярным, он решил осуществить детскую мечту и приобрел катер, а потом замахнулся на теплоход. Супруга увлечение мужа поддержала. Рыбин отреставрировал свой теплоход и продал. «Нам интересно, когда из старой ржавой калоши он превращается в красавца! – говорит Виктор о своем увлечении. – Это непростая работа».

– Но очень интересная, – подтверждает Сенчукова.

В свои теплоходы артисты вкладывают всю душу и большую часть заработанных на сцене денег. Порой ремонт каждого длится больше двух лет. Но результат того стоит! На теплоходах Сенчукова и Рыбин регулярно устраивают вечеринки, которые обожают их друзья. Кстати, самый знаменитый в их флотилии – теплоход «М. В. Ломоносов». На своих судах Рыбин и Сенчукова регулярно выходят в плавание. Однажды доплыли из Москвы до Ростова-на-Дону.

– На сегодняшний день у нас уже четыре теплохода, – продолжает Виктор. – Один из них сдаем в аренду. А три остальных сейчас находятся в простое: их надо достроить и довести до ума. Никак руки не доходят. Так что можно сказать, что мы коллекционируем железо в виде теплоходов!