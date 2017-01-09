Любовь Успенская: Страдания помогли мне закалиться

В интервью Sobesednik.ru певица Любовь Успенская рассказала о тайне, которую до сих пор не знали ее близкие.

Королева шансона Любовь Успенская шокировала своими откровениями. В эфире программы «Секрет на миллион» Успенская впервые призналась: много лет назад она сделала аборт, после которого долгое время не могла забеременеть.

О своей юности 62-летняя Успенская говорить не любит. Мать умерла при родах, поэтому будущую звезду воспитывал отец. Больших денег в семье не было, поэтому с юности Люба стала работать в ресторанах. Там она и встретила музыканта, который стал за ней ухаживать. Спустя некоторое время Успенская поняла: она влюбилась. Останавливала девушку только разница в возрасте. Будущей певице еще не было 16, а ее кавалеру уже исполнилось тридцать. Впрочем, когда он стал настаивать на интимной близости, Успенская не удержалась.

– Я поняла, что, если не соглашусь, навсегда его потеряю, – заявила певица.

Вскоре Успенская узнала, что беременна. Любовник настоял на аборте, которые в то время были запрещены. Он сам нашел врача. Прерывание беременности проходило под грифом «секретно». Об этом звезда до сих пор вспоминает с содроганием. Вся процедура проходила без наркоза и обезболивающих. Еле живой от дикой боли Любе врач сообщила, что у нее могла родиться двойня. На подкашивающихся ногах Успенская отправилась петь в ресторан, а после у нее подскочила температура. Врач рекомендовала выпить таблетку, но предупредила: после нее она никогда не сможет иметь детей.

Об этом аборте королева российского шансона не рассказывала никому. Скрывала даже от нынешнего мужа Александра Плаксина, с которым прожила более тридцати лет. А сама постоянно молилась, чтобы Бог дал ей шанс стать матерью. В первом официальном браке звезда смогла забеременеть. Однако из-за сложных родов один мальчик появился на свет мертвым, а второй умер через неделю после рождения. Тогда звезда совсем отчаялась.

– Я была уверена, что это Бог меня наказал за аборт! – считала звезда.

Супруг категорически отказался смотреть скандальный эфир Фото: Global Look Press

Стать матерью Успенская смогла только через долгих двадцать лет. Тогда ей было тридцать пять. В 1989 году певица родила девочку, которую назвала Татьяной. Но и ей она не рассказывала о главной ошибке молодости, которая не дает ей покоя до сих пор.

– Я не жалею, что раскрыла главную свою тайну, – говорит Любовь Sobesednik.ru. – Все делаю осмысленно. Сама для себя решила, что это нужно сделать. Если меня услышал хоть один человек, которого мои слова уберегут от необдуманных действий, буду рада. Если я чьим-то мнением дорожу, если мне кто-то дает дельный совет, всегда обращаю внимание. Я хотела сказать, что такие ошибки, которую совершила я, чаще заканчиваются плачевно. Мне просто повезло, что я расплатилась не так больно, как многие другие женщины, которые после абортов не могут иметь детей, не знают, что такое материнство. Мне повезло, что меня Бог уберег от этого. Хотя долгое время даже не думала, что такое произойдет и я смогу стать мамой.

Певица уверяет: после своих откровений она получила массу положительных отзывов. А вот супруг звезды Плаксин смотреть эфир не стал.

– Он до сих пор не знает об этой тайне, – продолжает Любовь Залмановна. – Муж побоялся этого эфира. Он мне сказал: «Там такой анонс устрашающий, что мне этого достаточно!» Вы же знаете телевидение, могут с ног на голову перевернуть. Но я знаю, что эфир был неплохим. Я только вернулась из тяжелого тура: все, кто видел программу, меня поздравляли и очень хорошо отзывались.

– Если бы была возможность прожить жизнь заново, вы бы сделали эту ошибку вновь? – интересуемся мы у звезды.

– Мне тяжело ответить на этот вопрос. Если бы по-новому можно было прожить свою жизнь, наверное, много чего бы не сделала. Но, быть может, тогда бы я не состоялась как певица. Все переживания и страдания, которые были в моей жизни, мне как творческому человеку помогли закалиться и найти себя. Все проходит через трагедию. У меня, во всяком случае, так происходило всегда. Когда мне было тяжело и трудно, я почему-то и пела лучше, и музыка появлялась лучше…