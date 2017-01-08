Валерий Леонтьев мечтает переехать в деревню

Певец Валерий Леонтьев устал от городской суеты, узнал Sobesednik.ru.

Сейчас легендарного «Казанову» больше прельщает простая загородная жизнь. Певец признается, что мечтает получше узнать быт российских деревень. Поэтому намерен перебраться из душного города в село.

– Я очень много гастролировал, – подвел итоги ушедшего года Леонтьев. – Год оказался не самым простым для артистов, но мне грех жаловаться. Люди находили возможность и желание отложить все свои дела, прийти ко мне, отдохнуть душой и телом. Это самое главное достижение года. Конечно, гастроли порой выматывают. Иногда думаю: «Разорвать бы всех, развалиться на диване на много лет вперед». В такие моменты меня спасают кино, книги, общение с друзьями и сон. Это главное. В двадцать лет мне достаточно было четырех-пяти часов, чтобы выспаться. Сейчас подольше. 11–12 часов – это хорошо для меня!

Нынче у звезды горячая пора. Его мечтают увидеть на многих новогодних корпоративах. Недостатка в выступлениях у Валерия Яковлевича нет. Поэтому в глубине души он мечтает об отпуске, который у него запланирован в январе.

– Праздник буду отмечать дома с Люсей (женой. – Авт.), – говорит артист. – Надеюсь успеть к новогоднему столу. Я обычно цепляюсь за первое, что попадется на глаза. Если это винегрет, то буду жевать его, и долго. Хотя я себе ни в чем не отказываю и в обычные дни. Могу каждую ночь картошечку есть. Я ее сам жарить люблю. Мелко нарезаю полосочками и все время переворачиваю, чтобы каждая превратилась в коричневую с корочкой. Никаких килограммов не боюсь: они у меня все остаются на сцене.

Впрочем, гораздо больше жареной картошки Леонтьева привлекает русская деревня. Певец говорит, что однажды и сам туда переедет.

– Так получилось, что глушь у меня образовалась в Майами, но Россию я очень люблю, – говорит певец. – Обожаю, когда ночью переезжаем из одного города в другой, смотреть на маленькие деревни и села. Когда ты видишь, что в этих избах светятся окошки, всегда становится страшно любопытно и интересно: «О чем за этим едва горящим окном думают люди? Чего они хотят? О чем мечтают?» Это меня привлекает гораздо больше, чем 60-этажные небоскребы. Жизнь сёл и маленьких городков таит в себе массу загадок. Может, когда-нибудь мне удастся их отгадать?