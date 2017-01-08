Степан Меньщиков: Мой отец заработал только на два памперса!

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков рассказал Sobesednik.ru о том, собирается ли он сдать отца в дом престарелых.

39-летний экс-участник «Дома-2» в программе «Прямой эфир» на всю страну заявил, что сдает парализованного после инсульта отца в дом престарелых. Теперь фанаты желают Степану, чтобы его родной сын поступил с ним так же.

– Вы гордитесь своим отцом?

– Я им горжусь, и он мной тоже. Когда я выучился в театральном институте, отец сказал мне напутственные слова: «Сынок, прославь нашу фамилию». Я этим и занимаюсь. Просто он не уточнил, каким образом ее прославлять (смеется). А слово не воробей – так что я выполняю его наказ.

– Отец для вас авторитет?

– Нет. У меня в принципе нет авторитетов. Один Боженька – авторитет. Есть Бог, и есть я. Прослойки «между» нет. Есть люди, которым доверяю, уважаю, с которых в каких-то моментах беру пример. Но чтобы я нашел себе человека, которому бы в рот смотрел, – такого нет. Я кумир у себя сам. Я номер один человек в своей жизни. Мои ценности, желания на первом месте. И если мои интересы пересекаются с интересами даже самых близких людей, выберу свои интересы. Мне так проще жить: система ценностей распределена и нет никакого диссонанса, как я должен поступить в той или иной ситуации. Но это не означает, что я козел и люблю только себя. Нет! Я не эгоист, который никого не любит, обожаю свою семью и в принципе людей люблю.

С женой и сыном Фото: Лия Разанова

– Правда ли, что вы с отцом работали дворниками?

– Да. Мне было лет 12–13, мы мыли подъезды. Еще я работал клоуном, стриптизером. Я горжусь тем, что попробовал себя в разных проявлениях. Знаю, что такое зарабатывать на хлеб тяжелым трудом. Когда-то мыл подъезды, а сегодня пою песни Фрэнка Синатры в сопровождении инструментального ансамбля JaZyl Show Band каждый вторник в кафе-баре «Метла» на Новом Арбате.

– Многие считают, что вы мстите отцу из-за детских обид. Это так?

– Неужели вы думаете, что отец давал мне подзатыльники за математику и теперь я ему мщу? Нет, конечно. И не зря он их давал. Математику-то я выучил и все-таки знаю, что дешевле нанять сиделку, чем сдать его в дом престарелых. У меня было нормальное детство. В строгости я не воспитывался. В семье была демократия. Делал то, что хотел, это поощрялось.

– Тогда зачем сдавать родного отца в дом престарелых?

– Не собираюсь этого делать, все-таки здравый рассудок у меня есть. Не надо верить всему, что говорят по телевизору. Моей задачей было привлечь внимание общественности к социальной проблеме. Старики нуждаются в помощи общества и государства. Вот у моего отца были совсем другие ценности и приоритеты – служение государству и Коммунистической партии. Интересы страны были важнее семьи. Сейчас я это очень четко понимаю. И теперь то, во что он верил, все ценности нарушились. Вот он вложил в государство все силы, душу, жизнь, свои годы, здоровье. А что он получил взамен? Мой отец заработал нищенскую пенсию и инвалидность. И то государство, которому он отдал все, не хотело ему давать I группу инвалидности, и только благодаря передаче мы добились этого. Добились того, чтобы ему хотя бы памперсы давали, 2 штуки в день. Я эту проблему хотел поднять, взяв удар на себя. И пусть теперь для всех тварь, а для родного дяди иуда – не обижаюсь на них. Прекрасно понимаю, какая реакция должна была последовать. Но вы посмотрите, как люди разговаривают и рассуждают. Они говорят мне: мы хотим, чтобы твой сын с тобой поступил так же, как ты со своим отцом. То есть по логике этого серого планктона я должен ухаживать за своим отцом только потому, что мой сын должен будет ухаживать за мной... ну это же позиция эгоиста конченого. Получается, что люди свою старость готовят, а не любят детей. Это типа: сынок, когда ты был маленьким, я за тобой ухаживал – теперь ты должен за мной горшки выносить. И так люди живут. Таких большинство, которые считают, что любовь – это дашь на дашь. У народа коммерческая позиция. Неужели так должно быть? Люблю своего сына не потому, что он за мной дерьмо в старости будет убирать. Мне приятно за ним ухаживать, воспитывать, целовать, дарить подарки, кормить, возить его везде с женой, и не потому, что они будут мне потом должны. Я не хочу, чтобы они за мной ухаживали в старости. Делаю зарядку, пью витамины, учу английский, веду активный образ жизни, чтобы со мной в старости, дай бог, не случилось ничего. И этим хочу огородить своих близких от геморроя.