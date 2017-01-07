Ретро-рэперы: где они сейчас?

Sobesednik.ru предлагает достать с антресолей кассетный магнитофон и поностальгировать по кумирам молодости.

Ведь именно лихие 90-е дали начало такой музыкальной культуре, как русский рэп.

Игорек

Поистине хитовым треком в 2000-е годы стала песня «Подождем твою маму», исполнял ее простой парень из поселка Кировский – Игорек. В нулевые этот молодой исполнитель буквально проснулся знаменитым, но, исполнив несколько песен, совсем пропал с голубого экрана. Как удалось узнать, Игорь Сорокин (настоящее имя певца. – Ред.) сейчас ведет очень успешную концертную деятельность.

– Я много выступаю на ретровечеринках, гастролирую с новым шоу, веду программу на радио «Пионер ФМ», а также владею звукозаписывающим лейблом «CNN-рекордс», – рассказал Игорек.

«Мальчишник»

«Мальчишник» Фото: архив редакции

Когда рухнул железный занавес и атмосфера наполнилась духом вседозволенности, появился первый провокационный бойз-бенд «Мальчишник». Самым популярным хитом этой группы стал «Секс без перерыва». Кассеты с хулиганскими песнями в то время были у каждого второго подростка, но парни купались в лучах славы совсем недолго. В 1997 году один из солистов группы Андрей Лысиков покинул коллектив и создал собственный проект «Дельфин», по сей день собирающий тысячи фанатов на разных площадках мира. К слову сказать, Дельфин добился больших высот не только как музыкант, он также пишет стихи и выпускает свои сборники поэзии.

Мистер Малой

Мистер Малой Фото: архив редакции

«Буду пАгибать мАлодым» – долгое время эта фраза являлась лозунгом по жизни для читающего эти строки Мистера Малого. Исполнитель прожигал жизнь в клубах с бесконечным количеством алкоголя, наркотиков и множеством красоток. Но, к счастью для его фанатов, вовремя успел остановиться. 14 лет назад певец завязал с психотропными веществами и алкоголем, а также занялся своим здоровьем. Сейчас Андрей Цыганов является основателем проекта GENERATION Yoga в Санкт-Петербурге. Недавно он закончил Университет культуры и искусств и продолжает заниматься музыкой и концертной деятельностью.

ШЕFF

Одним из родоначальников жанра рэп-музыки на российской сцене является Влад Валов, также известный под псевдонимом ШЕFF. Он прославился многими эпатажными песнями, самыми популярными из которых были «Имя ШЕFF», а также «Бабы – последнее дело», исполненная с Михаилом Шуфутинским. Еще в начале 90-х годов Валов в Питере создал культовую рэп-группу Bad Balance и является ее лидером до сих пор. Корреспонденту газеты «Только звезды» удалось связаться с Владом и выяснить, чем сейчас занимается основатель хип-хоп-культуры в России.

ШЕFF Фото: архив редакции

– На сегодняшний день мне принадлежат крупная музыкальная компания 100PRO, футбольный клуб «Налетчики», линия одежды, а также ежегодный международный фестиваль Rap Music, – сказал Валов.

ШЕFF является успешным продюсером, автором художественных книг, поэтом, музыкантом и бизнесменом. Мало кто знает, но именно Влад открыл и создал одну из самых востребованных звезд музыкального олимпа – певицу Ёлку. ШЕFF продолжает записывать новые треки и клипы для сольного проекта, снимает автобиографические фильмы, ведет активную концертную деятельность, так что желающим поностальгировать можно смело бежать за билетами.

«Виа Чаппа»

«Виа Чаппа» Фото: архив редакции

Некоторым рэп-исполнителям того времени повезло больше, чем остальным. Так, например, солист давно забытой группы «Виа Чаппа» из Уфы, которая прославилась песней «По волнам» (памяти рэп-исполнителя Михея), Сергей Приказчиков, покинув коллектив в 2009 году, создал свой собственный. Группа под названием «Пицца» принесла Приказчикову небывалую популярность и признание публики, которого он добивался так много лет, участвуя в малоизвестных коллективах.

Децл

Пожалуй, нет в России ни одного человека, который хоть раз не употребил бы в своем словарном обиходе фразу: «Вечеринка у Децла дома…» Конечно же в этом материале не обойтись без главного рэппера начала 2000-х годов Кирилла Толмацкого. В 16 лет слава обрушилась на талантливого подростка, и молва об этом артисте не утихала до тех пор, пока он не расторгнул контракт со своим продюсером и по совместительству отцом Александром. Толмацкий поделился, что сейчас занимается все тем же, что и в 16 лет. По словам Децла, его гастрольному туру и аншлагам может позавидовать любой артист, ежедневно мелькающий на ТВ.

Децл Фото: архив редакции

– Я занимаюсь все тем же, чем и занимался, – езжу на гастроли, собираю полные залы. То, что меня не показывают по телевизору, так это потому, что там показывают Лепса и Билана. Сейчас в России существует музыкальная монополия, которая не пускает альтернативных артистов, поэтому у меня совершенно четкая философская точка зрения, которая расходится с патриотическим вектором, – прокомментировал Толмацкий.

По мнению всех опрошенных рэп-исполнителей, в их жизни со времен невероятной популярности ничего не поменялось, они всё так же занимаются любимым делом, создают новые проекты и не чувствуют себя невостребованными, а может, просто не признаются в этом.