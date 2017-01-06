Надежда Бабкина балует внучек драгоценностями

Певица Надежда Бабкина не понимает людей, которые жалуются на кризис. Главная казачка страны уверена: единственный выход – это работа. «Те, кто трудится каждый день, кризиса не ощущают», – говорит певица.

ама Бабкина уже давно забыла об отдыхе. Помимо гастролей, она руководит собственным театром «Русская песня». Недавно Надежда Георгиевна представила здесь новый спектакль «Бабий бунт». Во время его подготовки Надежда Георгиевна забыла даже про семью.

– Мы ни про что плохое знать не знаем, – уверяет Надежда. – Каждый день трудимся с утра и до ночи. Иногда у режиссера просим выделить нам хотя бы один выходной, чтобы побыть с семьей или просто полежать в постели. У меня один такой день недавно случился. Я не поднималась с кровати, все время валялась в постели. Со мной никогда такого не происходило, а в этот раз случилось.

Злопыхатели считают, что Бабкиной грех жаловаться на жизнь. Мол, благодаря известности и финансовой стабильности многие бытовые проблемы обходят ее стороной. Но Надежду Георгиевну такие разговоры только злят.

– Мне на блюдце никто ничего не принес, – говорит певица. – Я не вывожу никаких формул, а работаю каждый день. Успех зависит от твоего труда и от того, во что ты вкладываешь. А рецепты – дело неблагодарное. У меня спрашивают: «Что есть любовь?», «Как сделаться популярным, но при этом богатым и счастливым?» Понятия не имею!

Бабкина, помимо работы в театре, продолжает трудиться в «Модном приговоре». В компании Хромченко и Васильева Надежде Георгиевне очень нравится. Поэтому в следующем году зрители вновь увидят ее на экране.

– Я защитница, и мне в этой роли очень комфортно! – продолжает певица. – Запомните: каждая женщина хороша собой. Она рождается красивой и ни на кого не похожей. Не надо соревноваться в красоте. Я так никогда не делала. Потому что знаю: на каждый овощ найдется свой фрукт. Для женщины главное – обувь и прическа. Какое ты платье ни надень, если хорошая обувь и уложены волосы, уже будешь красавицей.

Красавицей Бабкину считают и собственные внуки: шестилетний Георгий, трехлетняя Вера и полуторагодовалая Марфа. С ними Надежда Георгиевна проводит не так много времени. Но старается их баловать. Например, младшеньким Вере и Марфе уже покупает драгоценности. На недавней презентации ювелирной коллекции, которую выпустил ее друг, историк моды Александр Васильев, украшения для внучек Бабкина выбирала с нескрываемым интересом.