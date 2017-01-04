Сын Игоря Талькова: Я перестал быть затворником

Сын Талькова рассказал Sobesednik.ru о том, почему решил помириться с Азизой и почему его не волнует, кто убил отца.

Четверть века прошло со дня убийства российского автора-исполнителя Игоря Талькова. Но люди и сегодня помнят музыканта, любят его песни «Чистые пруды», «Летний дождь», «Я вернусь» и другие. И все так же молва разбирается: кто же застрелил 34-летнего певца? 27 октября в Кремле прошел концерт памяти Талькова – «25 лет тишины». За кулисами основного действа пообщались с тем, для кого музыкант был самым близким – 35-летним Тальковым-младшим.

В этот день на главной сцене страны хиты Талькова исполняли многие российские певцы: начиная от Дианы Арбениной и заканчивая Сосо Павлиашвили и группой А,Studio. Но далеко не всем зрителям нравилось их необычное – «нетальковское» – исполнение.

– Я, к сожалению, не имею к этому никакого отношения, – признается сын музыканта Игорь Тальков-младший, говоря о звездном составе вечера. – Здесь много организационных моментов, а я не понимаю в этой кухне ничего.

Игорь Тальков-младший пошел по стопам папы, у него есть своя группа «МирИМир». И сегодня он может оценивать своего отца не только с позиции сына, но и с точки зрения музыканта.

– У него четко все сделано, все доли в музыке продуманы, – без толики сомнения рассказывает Игорь. – Мелодика шикарная, тексты великолепные. Я считаю, что это идеальный продукт для прослушивания и для воспитания в себе разносторонних качеств. Сам я тоже музыку сочиняю, но долгое время сидел в андеграунде, обиженный на весь мир. Писал дома один и только для себя. Был затворником, можно сказать. Но в 33 мне захотелось из своего творчества сделать качественный продукт, поработать для людей. Теперь я двигаюсь в этом направлении и перестал быть затворником.

Сегодня Тальков-младший – отец троих детей: пятилетней Варвары, трехлетнего Свято-слава и трехмесячного Мирослава. Однако, глядя на него, не сразу верится, что Игорь – многодетный отец. Он больше похож на человека, находящегося в вечном поиске. То, что Игорь унаследовал внешние данные отца – вне сомнений. Но достались ему и некие внутренние его качества.

– Прежде всего это, наверное, поиск. Поиск ответов на всевозможные вопросы, касающиеся устройства мира, бытия.

На сцену Кремля Тальков-младший вышел в финальной части концерта, спел песню папы «Я вернусь», весь зал аплодировал ему стоя. Немногим раньше публике показалась Азиза, которую и сегодня многие винят в смерти российского исполнителя. В зале были слышны голоса недовольных тем, что она пришла на этот концерт. Сын убитого певца, который уже давно помирился с певицей, поддержал ее, спел с ней дуэтом и добавил, обращаясь к ней:

– Мир лучше войны! Живи, твори!

Напомним, 6 октября 1991 года Тальков и многие другие известные исполнители выступали на концерте в петербургском «Юбилейном». Азиза не успевала подготовиться к выходу и попросила через своих помощников Талькова выступить первым. Игорь позвал к себе в гримерку директора певицы Игоря Малахова, между ними произошел конфликт. После этого двое охранников Талькова увели Малахова из гримерки. Певец начал готовиться к выступлению, но через несколько минут к нему прибежал директор его группы «Спасательный круг» Валерий Шляфман с криком, что Малахов достал револьвер. Тальков вытащил из сумки газово-сигнальный пистолет, который приобрел для самообороны, выбежал в коридор и, увидев, что его охрана находится под прицелом Малахова, сделал в него три выстрела. Малахов тоже начал стрелять. Первые два выстрела попали в пол. Затем раздался еще один, он и попал в сердце Талькову. Вначале прокуратура завела уголовное дело на Малахова. Затем, после проведения экспертиз, – на Шляфмана: мол, это именно он сделал последний выстрел. Однако к тому моменту Шляфман уже успел уехать в Израиль, с которым у России не было договора об экстрадиции, и дело об убийстве приостановили.

Недавно в этой истории появился новый поворот. Малахов умер, последние годы он тяжело болел, не вставал с кровати и тронулся рассудком. Перед уходом из жизни он успел признаться в том, что выстрелил в сердце Талькову.

– Я всегда без энтузиазма относился к официальной версии убийства. И никогда не горел желанием узнать, кто исполнитель, – рассказывает Тальков-младший. – Малахов – заблудшая душа, на которую не имеет смысла обращать внимания, какой-то очень несчастный человек. Другое дело, что этот спектакль, который был разыгран в Питере, мне кажется, был для отвода глаз, чтобы мы в этих трех соснах – Малахов, Азиза, Шляфман – так и бродили. Кто же из них? Ну такой бред! Азиза 25 лет выполняет роль козла отпущения. Уверен, что я с ней поступил так же, как поступил бы и мой отец, если бы оказался на моем месте. Она лишь женщина, которая просто любила человека, участвовавшего в конфликте с папой. Я это понимаю так, поэтому я с ней пою, общаюсь и дружу. Толпе нужен козел отпущения, а мне всегда была важна глобальная причина произошедшего. Почему отец ушел именно тогда? Что он оставил? Почему он был не жилец в новой стране? Он был бы просто помехой для формирования нового времени. Он выполнил часть своего задания, как воин света, скажем так, и ушел вовремя. Он сам написал об этом в песне в память Цоя: «Поэты уходят, выполнив задание, их отзывают высшие миры».

Сын певца сегодня пишет свою музыку, записывает песни. И никогда не забывает о том, кем был его отец. Вот только на могилу его на Ваганьковском кладбище он не ходит.

– Это все равно что ходить к его куртке. Наше тело – это инструмент для собирания опыта. Мы в него приходим, используем его и с течением времени оставляем здесь удобрять растения.