Ирина Нельсон: Чтобы желание сбылось, нужно отправить его в космос

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала Sobesednik.ru, как отметит Новый год.

– Обычно встречаю Новый год на концертной площадке, в этот раз тоже. Украшаем нашу гримерку гирляндами, дождиком, вырезаем снежинки из фольги. На столе всегда шампанское и печенье, которое я сама пеку. Когда куранты начинают бить, то пишу на бумажке желание, поджигаю ее и бросаю в шампанское. Чтобы желание сбылось, нужно отправить его в космос с огромной любовью. Также в гримерке обязательно обматываем каждую ножку стола веревочками, что символизирует нашу любовь друг к другу. Ведь за много лет, что идем рука об руку, я очень породнилась со своим музыкальным коллективом.