Юлия Проскурякова: Сына Игорю Николаеву я рожать не готова

Юля Проскурякова рассказала в интервью Sobesednik.ru о том, что малышку ей на самом деле послал… Господь Бог.

Уходящий год для Юли Проскуряковой прошел под знаком материнства. Все время певица посвящала воспитанию дочери Вероники, забыв про светскую жизнь.

– Семейный праздник в этом году у нас будет 30 декабря, – рассказывает Юля. – Мы соберемся всей семьей и отметим второй Новый год в жизни нашей дочери Вероники. А до этого, может быть, позовем Аллу Борисовну с Максимом. Поскольку Игорь является крестным Лизы, мы обязательно собираемся на все дни рождения детей и не только. В саму новогоднюю ночь мы с Игорем будем работать. Сейчас я уже к этому привыкла, а первый Новый год на работе меня поразил. Потому что я всегда отмечала праздник в домашнем кругу. Но мне понравилось. Люди, с которыми ты отмечаешь Новый год, доброжелательные. Они не злюки, подпевают нам, веселятся, создавая новогоднюю атмосферу. Кстати, в наш дом Новый год пришел уже десятого декабря, когда мы нарядили ёлку. У нас есть новогодний талисман – уникальный дед-мороз, который сохранился с детских времен Игоря. Таких уже не выпускают. Его муж привез с Сахалина, перевозил из разных квартир и домов. Игорь его тщательно хранит и каждый год вытаскивает. Мы этого деда-мороза зовем Игорь Николаев. Без него Новый год – не праздник.

– Что будете просить у Деда Мороза?

– Здоровья себе и близким. Я желания всегда загадываю и отправляю во Вселенную! Все сбывается! Несколько лет назад я просила дочку! Мне все говорили, что нам с Игорем нужен сын, а я так хотела дочь! Все время Богу говорила: «Я буду рада и сыну. Но если у нас родится дочка, обещаю, что я Тебя отблагодарю!» Рождение Вероники для меня – главное событие. Нам уже годик и два месяца. Мы пока не говорим, но зато каждый день издаем разные звуки. За ней очень интересно наблюдать.

– На кого похожа Вероника?

– Когда она родилась, я на этот вопрос четко отвечала: «Вероника – это точная копия Игоря!» Но со временем ее мимика приобретала черты всех членов семьи. Я кормила дочь до года почти. А сплю с ней до сих пор. Все педиатры говорят, что так делать нельзя, что надо приучать детей к своей кровати. Но если она не спит и плачет, то материнское сердце на все забьет, мама возьмет ребенка и положит в кровать. Я выбираю сон Вероники. Если ей со мной комфортно, то пусть будет так. Она вырастет, потом будет в свою комнату меня не пускать, поэтому пока буду наслаждаться!

– Игорь – заботливый папа?

– Конечно. Но я ожидала, что он таким будет. Потому что он очень хорошо относится к своей первой дочери. У Игоря есть все качества для хорошего папы. Он – надежный и ответственный человек, прекрасный мужчина, который обеспечивает всю семью. Он не относится к категории людей, которые всегда лежат на диване. Он – отличный помощник, его можно обо всем попросить. Малышка его очень любит.

– Вы еще не думаете над тем, чтобы подарить Игорю наследника?

– Пока нет. Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут!

Королёва поставила Николаева в странное положение

Выступление Игоря Николаева на юбилейном концерте Наташи Королёвой обернулось грандиозным скандалом. Игоря засыпали гневными сообщениями в социальных сетях, обвиняя его в том, что он чрезмерно холодно отнесся на сцене к «русалке», с которой прожил больше десяти лет.

Игорь Николаев и Наташа Королева Фото: Руслан Расщуплый

– Я удивился, когда ваша любимая певица вдруг оказалась не на сцене во время дуэта, а в зале, забыв меня предупредить об этом и тем самым поставив в странное положение, – заявил Игорь Николаев.

Многие посчитали, что Николаев так холодно себя вел из-за неостывших чувств к Наташе. Игорь молчать не стал, послав всех своих почитателей в... маленькую страну.

– Почему все время пытаются выставить ее какой-то обиженной, а его дурачком брошенным? – пыталась защитить мужа Юля Проскурякова. А Sobesednik.ru рассказала, что сама не имеет ничего против общения с Королёвой: – Выступление на юбилейном вечере Наташи было нашим совместным решением. Игорь у меня спросил, я сказала: «Почему нет? Выступите вместе!» А за то, что пишут поклонники, я отвечать не могу.