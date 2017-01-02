Знаменитые люди, родившиеся в Год Петуха

Sobesednik.ru узнал, кто из знаменитостей родился в год Петуха.

Звезды утверждают, что наступающие двенадцать месяцев можно смело называть годом шоубизнеса. И не из-за того, что в тусовке распространены нетрадиционные отношения. Оказывается, в год Петуха родились многие отечественные знаменитости.

Елена Борщева: «Мой муж – задира, но я знаю, как с ним бороться!»

Юмористка Елена Борщева, как и ее супруг, родилась в год Металлического Петуха.

– Так получилось, что мы с супругом и поженились в год Петуха, – рассказывает Елена. – Получается, следующий год наш полностью! Мы скрестили пальцы и надеемся, что наконец-таки все заслуженное на нас повалится!

Борщева уверяет: с символом наступающего года у нее очень много общего. Елена, так же как и Петух, ценит домашний комфорт.

– Мне дома гораздо комфортнее, чем где-то еще, – говорит Борщева. – Когда мы только переехали в нашу квартиру, в которой сейчас живем, счастью не было предела. Новый год отмечали дома с соседями. Для человека, который большую часть жизнь проводит на гастролях, это было знаково и важно. Так что в этом мы с Петухом схожи.

Насчет задиристости сходства нет. Хотя у мужа периодически проскакивает. Но я уже научилась с этим бороться. Стараюсь отвечать спокойно и не повышать голос в ответ. Потому что это напоминает кукареканье. Вот в чем мы схожи все – это в желании красиво одеваться и выделяться из толпы.

Родион Газманов: «Я добрее, чем нужно!»

Хозяином следующего года считается и Родион Газманов. Наступающий год певец собирается встретить на работе.

Родион Газманов Фото: Global Look Press

– Я – Петух и ничуть этого не стесняюсь, – шутит Родион. – Свой год я встречу на работе. Это моя примета, от которой я никогда не откажусь. Четыре года назад мы с моим гитаристом поехали работать в Сочи практически за стоимость билета. Именно тогда я почувствовал, что не хочу сидеть дома, а хочу выступать. С этого момента, можно сказать, запустилась моя сольная карьера. Тогда я понял: как встретишь Новый год, так его и проведешь. А еще вместо желаний я ставлю себе цели, которые всегда осуществляются!

С хозяином следующего года у Родиона много общего. И хотя он не верит в гороскопы, сходства заметны сразу.

– Петух считается предвестником добра! – говорит Газманов-младший. – Я иногда бываю добрее, чем нужно. Еще Петухи любят порядок. Здесь у нас, конечно, не все так однозначно. Бывают силы порядка и силы хаоса. Артист – это человек, который служит силам хаоса.

Юля Началова превратилась в Обезьяну

Певица Юля Началова собирается в новогоднюю ночь приятно удивить своих гостей. Началова хочет выйти к близким в костюме Петуха. Сейчас артистка разыскивает подходящий наряд.

Юлия Началова Фото: Global Look Press

– Я всю жизнь считала, что год петуха – мой! – рассказывает Юля. – Но недавно мне один из астрологов сказал, что я, оказывается, – не Петух, а Белая Обезьяна с гранатой в руках. Потому что я родилась в январе, когда год Петуха по календарю еще не наступил. Даже не знаю, к какому знаку себя теперь относить! Следующий год – год шоубизнеса. А так как я работаю с детства в этой сфере, то тоже буду относить себя к нему.

В новогоднюю ночь звезда призывает всех загадывать самые смелые желания. Началова на собственном опыте поняла: все они обязательно сбываются.

– Обычно я пишу маленькие записки с самыми сокровенными желаниями и кладу их под ёлочку на несколько часов! – продолжает звезда. – А потом, как и все, сжигаю их под бой курантов, пепел – в шампанское и выпиваю! Я в этот ритуал верю. Потому что у меня исполнялись желания в течение двух недель! Даже самые грандиозные.

Пригожин сходства не замечает

Иосиф Пригожин тоже родился в год Петуха. С символом года у него много общего: он такой же яркий, крикливый и эпатажный. А еще он не представляет жизни без семьи – любимой Валерии и многочисленных детей.

Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Анатолий Ломохов

– За свою семью я готов отдать даже жизнь, – говорит Пригожин. – Хотя, если честно, сходств с символом следующего года не ищу. И вообще к гороскопам стараюсь не прислушиваться!

Кто еще родился в год Петуха?

В год петуха родились немало творческих личностей. Среди них – Леонид Якубович, Николай Расторгуев, Анастасия Макеева, Никита Михалков, Андрей Аршавин, Эвелина Блёданс, Татьяна Буланова и Дима Билан. В год Петуха родилась и Екатерина Великая. С символом следующего года ее роднили сильный характер и вспыльчивый нрав, которые оставили неизгладимый отпечаток в истории нашего государства.