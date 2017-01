На новогодней вечеринке Абрамовича пели Маккартни и The Killers

В новогодней вечеринке российского миллиардера Романа Абрамовича принял участие знаменитый певец Пол Маккартни.

Как стало известно журналистам Billboard, 1 января Роман Абрамович устроил большую новогоднюю вечеринку на Антильских островах. По приглашению олигарха на мероприятии, которое прошло на острове Сен-Бартелеми, выступили британский музыкант, один из лидеров культовой группы The Beatles сэр Пол Маккартни и американские рокеры The Killers. Видео своего выступления группа The Killers выложила на официальной странице в Facebook.

В качестве гостей на празднике присутствовали многие российские олигархи: Дмитрий Рыболовлев, экс-совладелец «Уралкалия», Лен Блаватник, миллиардер и партнер Виктора Вексельберга по Sual Partners (акционер UC Rusal), Евгений Швидлер, экс-президент компании «Сибнефть», Фархад Ахмедов, азербайджанский миллиардер, экс-сенатор Совета Федерации, экс-владелец газовой компании «Нортгаз», а также экс-президент МТС и член совета директоров РЖД Василий Сидоров и владелец уральской Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

Как отмечает издание, Роман Абрамович каждый год с размахом отмечает Новый год на Сен-Бартелеми. В разные годы на его вечеринках выступали такие группы, как Rolling Stones и U2.