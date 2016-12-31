Стихи на злобу дня: Скандалы года – для народа

Журналист Sobesednik.ru в стихах – о самых резонансных происшествиях уходящего года в мире шоу-бизнеса.

Какие звездные скандалы

Принес стране минувший год?

Собчак беременность скрывала,

Затем попала в самолет,

Что задержали из-за хама –

Он не хотел открыть билет.

Стюардам будущая мама

Послала пламенный привет!

А сколько вдруг распалось браков!

Слетел с катушек Джигурда,

Дошло у Бузовой до драки,

И у Булановой беда.

Джоли и Питт – и те в разводе,

И Депардье сбежал назад,

Где якобы концы не сводит

И где ему никто не рад.

Как отмечали футболисты

В Монако звездный свой провал,

Купали всех гостей в игристом

под гимн России! Без похвал

Остались игроки бухие,

Их наказали поделом.

Но вышли из воды сухие,

Уверены, что всем забьем!

В одном московском ресторане

Летучую ждал страшный шок –

Там в морозилке вместо бани

Ее закрыли на замок.

Теперь с охраной Ревизорро

Идет в столичный общепит,

Где все источники позора

От Лены невозможно скрыть.

С Зеленским фильм сорвать пытались,

Который нам идейный враг,

Отняли в Рио все медали,

Пусть дальше будет все не так...