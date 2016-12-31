Стихи на злобу дня: Скандалы года – для народа

Журналист Sobesednik.ru в стихах – о самых резонансных происшествиях уходящего года в мире шоу-бизнеса.
Какие звездные скандалы
Принес стране минувший год?
Собчак беременность скрывала,
Затем попала в самолет,
Что задержали из-за хама –
Он не хотел открыть билет.
Стюардам будущая мама
Послала пламенный привет!
А сколько вдруг распалось браков!
Слетел с катушек Джигурда,
Дошло у Бузовой до драки,
И у Булановой беда.
Джоли и Питт – и те в разводе,
И Депардье сбежал назад,
Где якобы концы не сводит
И где ему никто не рад.
Как отмечали футболисты
В Монако звездный свой провал,
Купали всех гостей в игристом
под гимн России! Без похвал
Остались игроки бухие,
Их наказали поделом.
Но вышли из воды сухие,
Уверены, что всем забьем!
В одном московском ресторане
Летучую ждал страшный шок –
Там в морозилке вместо бани
Ее закрыли на замок.
Теперь с охраной Ревизорро
Идет в столичный общепит,
Где все источники позора
От Лены невозможно скрыть.
С Зеленским фильм сорвать пытались,
Который нам идейный враг,
Отняли в Рио все медали,
Пусть дальше будет все не так...