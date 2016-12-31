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Источник: «Зажигай!» №50-2016
11:08, 31 Декабря 2016 Версия для печати

Стихи на злобу дня: Скандалы года – для народа

«Какие звездные скандалы принес стране минувший год?...»
«Какие звездные скандалы принес стране минувший год?...»
Фото: Global Look Press

Журналист Sobesednik.ru в стихах – о самых резонансных происшествиях уходящего года в мире шоу-бизнеса.

Какие звездные скандалы
Принес стране минувший год?
Собчак беременность скрывала,
Затем попала в самолет,

Что задержали из-за хама –
Он не хотел открыть билет.
Стюардам будущая мама
Послала пламенный привет!

А сколько вдруг распалось браков!
Слетел с катушек Джигурда,
Дошло у Бузовой до драки,
И у Булановой беда.

Джоли и Питт – и те в разводе,
И Депардье сбежал назад,
Где якобы концы не сводит
И где ему никто не рад.

Как отмечали футболисты
В Монако звездный свой провал,
Купали всех гостей в игристом
под гимн России! Без похвал

Остались игроки бухие,
Их наказали поделом.
Но вышли из воды сухие,
Уверены, что всем забьем!

В одном московском ресторане
Летучую ждал страшный шок –
Там в морозилке вместо бани
Ее закрыли на замок.

Теперь с охраной Ревизорро
Идет в столичный общепит,
Где все источники позора
От Лены невозможно скрыть.

С Зеленским фильм сорвать пытались,
Который нам идейный враг,
Отняли в Рио все медали,
Пусть дальше будет все не так...

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