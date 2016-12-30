Самые необычные новогодние приключения российских звёзд

Символ грядущего года Петух любит веселье, так что Новый год надо встречать не одному, напоминает Sobesednik.ru.

Валерий Леонтьев встретил праздник на крыльце гостиницы

– Однажды я встретил Новый год на крыльце гостиницы! Это случилось в Мурманске несколько лет тому назад. Вечером 31 декабря у нас был концерт, после которого мы с моими музыкантами поехали в гостиницу отмечать Новый год. Но дойти до номера до 12 часов не успели. Когда подъехали к отелю, до праздника оставалась пара минут. Поэтому ровно в 12 часов ночи мы открыли шампанское на крыльце гостиницы и стали друг друга поздравлять с праздником! В этом году я отмечу Новый год с женой Люсей. А себе, так же как и всем людям, пожелаю, чтобы в следующем году у нас был покой. Не в смысле лежания на диване, имею в виду душевный покой, который нам всем необходим.

Лариса Вербицкая оказалась в Новый год в машине

Лариса Вербицкая Фото: Global Look Press

– Мой самый необычный Новый год случился несколько лет назад, – рассказывает звезда «Первого канала». – Тогда 31 декабря я работала. Когда закончила, поехала домой к праздничному столу. Но вся Москва была перекрыта: на улицах шли гулянья, концерты, повсюду сновали ряженые и скоморохи. Мы с мужем не могли протиснуться через толпу радующихся новогодней ночи людей. С нами были и новогодние маски, и серпантин. Мы всё надели на себя прямо в машине! Ехали, а люди смотрели на нас и удивлялись: «Что это за ряженые в машине?» Мы даже не знали, когда пробили куранты. Так случилось в моей жизни единственный раз. Все остальное время я праздную Новый год с семьей. У нас есть традиция – обниматься после боя курантов. Этих мгновений ждешь целый год. И конечно, под бой курантов загадываю желания. В эту новогоднюю ночь я попрошу, чтобы Петух меня не клевал понапрасну и не разочаровывал. Чтобы он задавал определенную интонацию праздника своей пестротой и красками в наше хмурое, особенно зимнее время, когда нет солнца. А еще попрошу, чтобы Петух был щедр на приятные эмоции, события, предложения, путешествия и встречи. А я пообещаю его не разочаровывать.

Александр Буйнов праздновал Новый год на гауптвахте

Александр Буйнов Фото: Global Look Press

– Во время службы в армии я женился, – рассказывает Александр Буйнов. – И Новый год, как настоящий мужчина, решил встретить вместе с женой. Но увольнительную мне никто не дал. Я расстроился и решил уйти в самоволку. К сожалению, удрать не получилось. Меня поймали в поле! Я только успел крикнуть жене: «С Новым годом, любимая!» В качестве наказания меня отправили на гауптвахту, где я и провел новогоднюю ночь. Конечно, было совсем нерадостно, но ничего не поделаешь. Сейчас мы встречаем Новый год уже несколько лет подряд в гостях у нашей подруги Аллы Пугачевой. Раньше часто принимали гостей у себя, но теперь сами ездим в замок! У Пугалкиных, как я их называю, мне очень нравится.

Юлианна Караулова осталась без оливье

Юлианна Караулова Фото: Global Look Press

– Самый необычный Новый год встретила в Израиле, где работала вместе с выпускниками «Фабрики звезд-5», в которой я участвовала, – вспоминает звезда нынешнего «Ледникового периода», певица Юлианна Караулова. – В Израиль нас позвали выступить в новогоднюю ночь. Мы работали в самом большом российском клубе. Это было очень странно, потому что в Израиле по сути Новый год не празднуют, там нет ни одной ёлки и салата оливье. С одной стороны, было приятно дарить русским ощущение праздника, а с другой – мы, артисты, сами Нового года совсем не ощущали. Согревали друг друга только теплыми пожеланиями.

Наташу Королёву спасли лошади

Наташа Королёва Фото: Global Look Press

– Несколько лет назад у меня было запланировано выступление в одном столичном ресторане. Я должна была выйти на сцену в два часа ночи. Поэтому сам Новый год мы с семьей встретили дома, а потом поехали на площадку. Но проехать в новогоднюю ночь по Москве очень непросто. Из-за народных гуляний центр города оказался полностью перекрыт. Мы понимали, что не успеваем к своему выходу на сцену. Чтобы не подводить устроителей, выскочили из машины и решили бежать! Но тут увидели тройку лошадей! Мы ее словили, объяснили ситуацию и очень быстро добрались до ресторана! Было круто: доехали с ветерком и вовремя. У нас было столько эмоций, что мы их передали зрителям. Все остались очень довольны.