Ольга Картункова: Уже 18 человек похудели следом за мной!

О переменах в жизни артистка Ольга Картункова с гордостью рассказала в интервью Sobesednik.ru.

– Но некоторые ваши поклонники сожалеют, что с потерей форм вы становитесь «как все», потеряли изю­минку!

– Мне кажется, это мнение женщины, которая пришла с нелюбимой работы, куча проблем, дети сопливые, муж не любит… Включает телевизор – а там Картункова весом за центнер: «О, да у меня еще не так плохо!» И вдруг эта Картункова – о ужас! – худеет!

Буквально на днях я вернулась с гастролей по Германии – выступали перед русскоязычной публикой. Слышала напряженный шепот за своей спиной: «Смотрите – похудела». Как будто боялись, что теперь буду «не так хорошо шутить». Но когда в конце моего выступления зал аплодировал стоя, я про себя подумала не без гордости: теперь меня не только приятно слушать, но еще и приятно смотреть! Харизма не зависит от веса, это врожденное качество.

– Психологи считают, что обычно полные люди заедают стрессы.

– Да, и это самообман – заесть проблему. Мало того что она никуда не исчезает, еще и объелась, как поросенок, сидишь ругаешь себя – новая порция переживаний. Для меня это пройденный этап. Теперь-то знаю – вариантов борьбы со стрессом куча: окунуться в бассейн, принять холодный душ, поговорить с любимыми людьми, придумать себе интересное хобби.

– Часть российских женщин, да и мужчин тоже, вы вдохновили своим примером.

– Знаю, что уже 18 человек следом за мной похудели. Они тоже мне пишут – спрашивают совета, поддерживаем друг друга. Они сбросили вес – кто 7, кто 10 килограммов, есть 32, 38 и даже 42 кило.

– А вам тяжело было?

– А вы как думаете?! Весила-то более 130 кг. И вкусно покушать всегда любила. Тяжело отказаться от привычного рациона – булочки, мяско... Это все равно что у наркомана отнять наркотик или у алкоголика бутылку. Но у меня уже не было выбора. Я ведь год назад упала, порвала нерв на ноге. Врачи сказали, что проблема не встала бы так остро, находись я в нормальном весе. И намекнули, что если и дальше хочу видеть жизнь в ярких красках, то придется серьезно заняться здоровьем, а для начала похудеть. Да я уже и сама это понимала – когда в телике себя увидела, схватилась за голову: неужели эта женщина – я?!

Пожелание от Ольги Картунковой читателям Sobesednik.ru:

– Лично я не люблю подавленных людей. Общайтесь со светлыми и добрыми людьми. И сами стройте свою жизнь. Помните: наше счастье – в наших руках… криворукие вы мои.