Ирина Аллегрова боится не успеть к столу

«Императрица» российской эстрады Ирина Аллегрова год Петуха отметит в кругу семьи, узнал Sobesednik.ru.

Аллегрова уже много лет отказывается от любой работы в новогоднюю ночь. «Еще не придумали того количества нулей, которые бы меня заставили выехать в новогоднюю ночь из дома!» – говорит звезда.

Сейчас Ирина продумывает свое новогоднее меню. Аллегрова уверяет: ее стол по традиции будет ломиться от разных вкусностей не только русской, но и кавказской кухни.

– Коронное блюдо есть только у женщин, которые не умеют готовить, – утверждает «императрица». – Без лишней скромности говорю, что могу приготовить почти любое блюдо. Для новогоднего стола готовлю всегда сама. Из-за этого, если честно, еле успеваю сесть за стол. Все происходит в последнюю минуту. Но по-другому не могу: я настолько все люблю делать сама.

На днях «императрицу» попросили выбрать символ наступающего года среди коллег по шоубизнесу. Но певица назначать старшим кого-либо наотрез отказалась. Не станет загадывать Аллегрова под бой курантов и желания.

– Я во все эти желания и приметы не верю! – говорит Ирина Александровна. – Уходящий год для всех был нелегким. Хочется, чтобы в следующем все нормализовалось. Что бы вам кто ни говорил, но я уверена: в глубине души мы все у Деда Мороза будем просить мира. А все остальное само придет!