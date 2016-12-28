Юрий Шатунов: На Новый год смотрим телик, напившись до беспамятства

Андрей Разин дружит с Юрием и его женой Светой, он стал крестным Дэнниса Шатунова

Юрий Шатунов рассказал в интервью Sobesednik.ru о том, как намерен встретить Новый год, и о своих творческих планах.

Кумир 90-х Юрий Шатунов редко появляется на публике. Последние пятнадцать лет экс-солист «Ласкового мая» живет на две страны – Германию и Россию. Ходят слухи, что певец все-таки надумал остепениться и в следующем году собирается перебраться на постоянное место жительства в Крым. Об этом Шатунов рассказал в эксклюзивном интервью .

– Сейчас мы уже вовсю готовимся к Новому году, – рассказывает певец. – Как и во всех русских семьях, встречаем праздник весело: с ёлкой и желательно с Дедом Морозом. Смотрим телик, напившись до беспамятства (смеется). В нашей семье есть традиция: в новогоднюю ночь я не работаю. Считаю, что Новый год – единственный праздник, в который нужно обходиться без выступлений. Дети хотят видеть родителей вместе. Большую часть времени я в разъездах, на гастролях, пропускаю почти все семейные праздники. Поэтому хотя бы один раз в году должен быть вместе с семьей.

Дети Шатунова – десятилетний Дэннис и трехлетняя Эстелла – стараются радовать звездного папу. Каждый день они рассказывают ему о своих успехах в школе и детском саду. Юрий в детях тоже души не чает. Кстати, он присутствовал при рождении обоих детей, а сыну даже перерезал пуповину.

– Мы с супругой активно занимаемся образованием малышей, – продолжает исполнитель бессмертных хитов «Седая ночь», «Белые розы», «Детство». – Они развиваются, а мы стараемся им помогать. Даже когда я на гастролях, мы все время на связи. Дети знают, что папа – артист, но на сцену сами не просятся, а я не настаиваю. Наоборот, считаю, что это не нужно. Боже упаси! В семье одного артиста достаточно.

– Вы с женой еще не думаете над тем, чтобы стать многодетной семьей?

– Я считаю, что я и так многодетный. У меня двое детей – это в наше время немало. О третьем пока не думаю.

Популярность группы была не сравнима ни с чем, детдомовские мальчишки давали за месяц больше 40 концертов, каждый раз они собирали полный «Олимпийский» Фото: Сергей Родионов/Авторадио

С женой Светланой Юрий познакомился в начале 2000-х в Германии. Туда певец приехал на гастроли. Вечером после работы решил расслабиться в баре при гостинице. Там он и встретил Светлану. Симпатичная немка с русскими корнями сразу привлекла внимание Шатунова. А вот сама Света в новом знакомом популярного певца не узнала. Шатунову это очень понравилось. «Это была любовь с первого взгляда!» – уверен певец.

В отличие от звездного мужа Светлана публичности избегает. Она не выходит вместе с Шатуновым в свет и редко выставляет совместные фотографии. Юрий желание Светланы одобряет, ведь от его поклонниц можно ожидать чего угодно. Кстати, с фанатками певец старается держать дистанцию и даже не дает себя трогать во время концертов.

– Вам нравится, когда вас трогают? – вопрошает певец. – Мне нет.

Юрий не скрывает: кризис отразился и на нем. Концертов у звезды 90-х стало меньше, но певец не жалуется. К деньгам он всегда относился просто. Например, свой первый гонорар раздал друзьям. О чем не жалеет до сих пор.

Для самого певца 2016 год прошел плодотворно. А главным удивлением для Шатунова стало то, что его песни начали исполнять звездные коллеги. Например, Сергей Лазарев и Сергей Шнуров. Продюсер «Ласкового мая» уже обещает засудить звезду «Ленинграда» за незаконное использование песни. У Шатунова на этот счет другое мнение.

– Я стал осознавать, что перешел из одной категории артистов в другую, когда твои песни уже перепевают, – говорит Шатунов. – Конечно, это приятно, чего кривить душой? Сегодня услышал, как Сережа Лазарев исполнил кусочек песни «Белые розы». Мне понравилось. Эти артисты не самой низкой величины. Сережа Шнуров – востребованный музыкант, Сережа Лазарев тоже! Но и я не останавливаюсь на достигнутом. Хочу, чтобы следующий, 2017 год получился плодотворным. Хочется хороший альбом записать, постараюсь приложить максимум усилий для этого.

Поговаривают, что певца в грядущем году ждет не только запись альбома, но и переезд. Ходят слухи, что Шатунов купил несколько гектаров земли в Крыму, где планирует построить коттеджный поселок.

– Это неправда! – заявляет певец. – Никуда переезжать я не собираюсь. У нас умеют удивить. Я иногда о себе узнаю такие вещи, о которых даже и подумать не мог. Раньше близкие переживали, но сейчас уже относятся к новостям обо мне более сдержанно. Я недавно смотрел замечательную передачу, и там была такая фраза: «Если вы смотрите телевизор, значит, вы дезинформированы». Я с этим полностью согласен.