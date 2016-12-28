Супруг подарил Марии Распутиной шикарный "Роллс-Ройс"

Шикарный подарок к Новому году получила Маша Распутина, узнал Sobesednik.ru.

Супруг певицы – бизнесмен Виктор Захаров – вручил звездной жене ключи от роскошного автомобиля. Увидев новехонький «Роллс-Ройс Фантом», даже повидавшая многое Мария застыла от изумления.

– Об этой машине мы мечтали давно, – рассказал Виктор Евстафьевич. – Я заказал ее к прошлому дню рождения Марии Николаевны. Все это время мы ждали, пока ее изготовят. Автомобилем я доволен. Он ручной сборки, очень надежный и качественный.

Виктор Евстафьевич говорит: в их семье принято обновлять автопарк каждые три года. Но надеется, что новый «Роллс-Ройс» прослужит дольше. Здесь есть все для комфортного передвижения. Многие называют его «домом на колесах». В такой машине не страшны даже московские пробки. Во время поездки Мария может насладиться просмотром телевизионных программ, а также перекусить. Благо в салоне авто расположен холодильник. Может воспользоваться супердива и баром.

– Мария, конечно, была рада такому подарку! – продолжает Виктор Евстафьевич. – Я даже снял видео, когда она впервые увидела эту машину. Жена осталась очень довольна. Она раньше и сама за рулем ездила. Но сейчас перестала.

Распутина с супругом Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

На рынке подобный «Роллс-Ройс» стоит от 26 миллионов. Учитывая, что авто Распутиной ручной сборки с полной комплектацией, цена возрастает примерно вдвое. Но на любимую супругу Виктору Евстафьевичу денег не жалко.

Новую машину Распутина уже выгуляла. Съездила в Кремлевский дворец, где презентовала и роскошное платье.

И хотя с символом Нового года певица призывает не церемониться, заявляя, что петуху нужно отрубить голову – и в суп, наряд подобрала такой, чтобы угодить птичке.

Платье красного цвета, которое выгодно подчеркнуло роскошные формы Распутиной, не оставило равнодушными даже ее звездных коллег. Больше всех восхищалась Марией певица Жасмин, которая никак не может прийти в форму после родов.

Сама Распутина секретом своей красоты на днях поделилась с Максимом Галкиным. «Физкультура и гимнастика! – пояснила звезда. – Я много пью воды и мало ем. В основном траву, как корова». А Sobesednik.ru пояснила: в последнее время она подсела на острую пищу, от которой не поправляются.

– Среди китайцев, тайцев и индусов редко можно встретить толстых людей, – говорит Мария. – А все почему? Потому что в их рационе очень много имбиря и острой пищи. Они жить без этого не могут, поэтому все сухие и поджарые. И я теперь питаюсь так же!