Звезд на новогодних корпоративах заменяют двойниками

Sobesednik.ru выяснил, что многим российским фирмам уже не по карману приглашать на новогодние корпоративы звезд.

В канун Нового года одной из главных тем в СМИ всегда были новогодние корпоративы российского бизнеса: кто из известных артистов (и за какие деньги) будет развлекать элиту отечественного предпринимательства. В последние годы к этому прибавилось и ожидание «восстановления» рынка: в кризисную пору многие компании сократили расходы на праздники, и баснословные гонорары некоторых артистов тоже существенно уменьшились.

— Могу сказать только одно — самих корпоративов стало в разы меньше. Это тенденция и прошлых санкционных лет, — говорит продюсер Сергей Хагин.

По его словам, празднующие пытаются сэкономить и другим способом:

— Большим спросом стали пользоваться кавер-группы , которые выступают по несколько часов за условные гонорары с репертуаром всех тех, кого раньше приглашали как оригинал.