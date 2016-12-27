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15:02, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Звезд на новогодних корпоративах заменяют двойниками

Лидером рейтинга самых популярных российских групп на новогодних корпоративах называют «Ленинград» и Сергея Шнурова
Лидером рейтинга самых популярных российских групп на новогодних корпоративах называют «Ленинград» и Сергея Шнурова
Фото: Петр Ковалев / Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, что многим российским фирмам уже не по карману приглашать на новогодние корпоративы звезд.

В канун Нового года одной из главных тем в СМИ всегда были новогодние корпоративы российского бизнеса: кто из известных артистов (и за какие деньги) будет развлекать элиту отечественного предпринимательства. В последние годы к этому прибавилось и ожидание «восстановления» рынка: в кризисную пору многие компании сократили расходы на праздники, и баснословные гонорары некоторых артистов тоже существенно уменьшились.

— Могу сказать только одно — самих корпоративов стало в разы меньше. Это тенденция и прошлых санкционных лет, — говорит продюсер Сергей Хагин.

По его словам, празднующие пытаются сэкономить и другим способом:

— Большим спросом стали пользоваться кавер-группы , которые выступают по несколько часов за условные гонорары с репертуаром всех тех, кого раньше приглашали как оригинал.

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