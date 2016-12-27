Сын Эвелины Бледанс стал поклонником Надежды Бабкиной

У Надежды Бабкиной появился новый фанат: страстным поклонником «казачки Нади» оказался 4-летний сын Эвелины Блёданс.

Надежда Бабкина приехала в Кремлевский дворец, где вручали традиционную новогоднюю премию «Марка №1 в России», в пасмурном настроении. «Казачка Надя», которая в этом году отмечает 40-летний юбилей своего коллектива, устала от предновогодней суеты. Ее настроение улучшилось, когда, спустившись со сцены, она встретила сына Эвелины Блёданс.

Увидев певицу, мальчик застыл от изумления, а потом радостно побежал навстречу звезде народной песни.

– Вы очень красивая, – неожиданно для всех стал осыпать Бабкину комплиментами Семен.

Надежда расплылась в улыбке: было видно, что вниманием мальчика она была тронута.

– Мимо такой женщины, как Надежда Георгиевна, трудно пройти, – объяснила восторг сына Блёданс. – Она очень яркая и красивая. Настоящая звезда! Семен услышал, как она поет, и ему очень понравилось. Он дружит со многими звездами шоубизнеса, но Надежда Георгиевна его просто покорила. Быть может, придется его отдать в театр «Русская песня».

Мог бы восторгаться Семен и Кристиной Орбакайте, но, к сожалению, к моменту выхода дочери Примадонны он ушел домой. Артистка призналась «Зажигай!», что зиму проведет в Майами.

– У нас выбор невелик, – вздыхает певица. – Я всегда отдыхаю в Майами. Для меня важно, чтобы во время отдыха никто не напрягал, чтобы близкие люди были рядом и нашлось время заняться собой. В Майами все это совместить удается.

Кристина Орбакайте Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

«Иванушки» к своему выходу на сцену опоздали, чем очень рассердили организаторов. Из-за звезд 90-х пришлось сдвинуть график выступающих.

– Вас просто перестанут приглашать в концерты, – отчитывали Кирилла Андреева за кулисами. Кирилл, надо сказать, приехал первым из всей группы. Остальные певцы подоспели только через полчаса.

Андреев пытался оправдать коллег, но тщетно. На сцену «Иванушки» вышли с большим опозданием. А после выяснилось, что во время записи их номера возник брак по звуку, и их песню пришлось перезаписывать.

Во время ожидания «Иванушки» активно общались с девчонками из группы «Фабрика». Те в этот вечер вступились за Дмитрия Шепелева, который недавно написал книгу о Жанне Фриске. Многие коллеги его осудили за это: мол, негоже делиться личными воспоминаниями с общественностью. Но «фабрикантки» так не считают.

– Мне кажется, это здорово, что он написал книгу, превозмогая свою боль, – заявила Саша Савельева. – Очень правильный шаг!

– И очень по-мужски, – поддержала коллегу Ира Тонева.

Надежда Бабкина и группа «Фабрика» Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Завершала концерт Анастасия Спиридонова. Звезду «Голоса» было решено назначить символом следующего года.

– Она такая же яркая и рыжая! – рассуждали ведущие.

Спиридонова не была против. Правда, спустившись со сцены, призналась: с петухами у нее отношения натянутые с детства.

Анастасия Спиридонова Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Я жутко боюсь петухов, особенно больших, крикливых и считающих себя хозяевами над всеми курами, – пояснила Настя. – А все из-за того, что они меня в детстве не раз клевали. Жутко больно! Это было в деревне у моей бабушки. Она одного петуха, который, кстати, все время бросался на меня, очень любила. А я его всегда обходила стороной. Мы бились за территорию, наверное. Я надеюсь, что в наступающем году все будет по-другому. И Петух нам принесет только позитивные эмоции. А мы все будем такими же энергичными и яркими, как и сам хозяин года!