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Источник: «Зажигай!» №48-2016
20:03, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Ирина Аллегрова отказалась от алкоголя и переехала в Италию

Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Певице Ирине Аллегровой предложили пройти испытание на «детекторе лжи» о пристрастии коллег-артистов к алкоголю.

Несколько лет назад Ирина Аллегрова шокировала поклонников откровенным признанием. В «Исповеди несломленной женщины» певица рассказала: горечь расставания с последним мужем она пыталась топить в рюмке. Впрочем, сейчас звезда совсем не пьет, это подтвердил даже детектор лжи.

На светских тусовках Ирину Аллегрову днем с огнем не сыщешь. Тусоваться она категорически не любит, стараясь все свободное время проводить дома. Но когда «императрица» все-таки выходит в свет, отбоя от желающих пообщаться с ней не бывает. Например, на днях Ирине предложили пройти детектор лжи. И Аллегрова, которая не слишком любит эксперименты, неожиданно согласилась.

– Если загорится красная кнопка – значит, вы лжете! – объяснили звезде.

Один из первых вопросов поставил звезду в тупик. «Как вы относитесь к тому, что люди приходят с работы, выпивают триста грамм коньяка и идут на концерт?» – спросили у «императрицы». Ирина замешкалась.

– Мне все равно! – заявила Аллегрова и увидела зажженную красную кнопку. – Как ни странно, я не пью вообще! А коньяк тем более!

В этот момент лампочка не загорелась. «Императрица» довольно заулыбалась.

Впрочем, вскоре ей вновь стало не до смеха. «Согласны ли вы с утверждением Нюши, что она талантливее и популярнее вас?» Аллегрова на секунду замешкалась: было заметно, что «императрица» пытается хоть что-то вспомнить о молодой коллеге.

– Я не в курсе высказываний Нюши и никого вообще, – выпалила «императрица». – У меня другие интересы в жизни. Хотя давайте я вам отвечу иначе. Лучше меня не было, нет и не надо!

Ответ Аллегровой поддержали аплодисментами. И только после этого звезде сообщили: все вопросы оказались шуточными, как и детектор лжи. Но Ирина Александровна не расстроилась. Тем более в этот вечер она встретилась со своим давним другом Валерием Леонтьевым. Раньше они часто виделись в Майами, но несколько лет назад Ирина продала там квартиру и перебралась в Италию, где проводит много времени. Аллегрова уверена: итальянский климат идет ей на пользу. Именно поэтому в свои 64 года она выглядит на двадцать лет моложе и до сих пор может носить откровенные наряды. На недавнем мероприятии звезда вновь оголилась, на сей раз продемонстрировав пышную зону декольте.

Ирина Аллегрова на недавнем мероприятии продемонстрировала пышную зону декольте
Ирина Аллегрова на недавнем мероприятии продемонстрировала пышную зону декольте
Фото: Денис Сорокин

– Своей внешностью я полностью довольна, – заявила певица. – Но секретов красоты у меня нет. Если только сон: сплю я столько, сколько хочу. Я очень рада, что выгляжу так, как сейчас. Мне не двадцать лет. И если Господу Богу угодно, чтобы я так выглядела, значит, так будет. Можно сделать сто пятьдесят пластических операций, надуть губы и другие места, но это не спасет. На все только воля Божья.

Звезда не скрывает: расслабляться ей не дает работа. Совсем скоро певица, которая в следующем году отметит очередной юбилей, представит новую концертную программу.

– На самую большую концертную площадку нашей страны я выйду уже в девятый раз, – говорит звезда. – Этим мало кто может похвастать из моих коллег!

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