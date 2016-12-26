Ирина Аллегрова отказалась от алкоголя и переехала в Италию

Певице Ирине Аллегровой предложили пройти испытание на «детекторе лжи» о пристрастии коллег-артистов к алкоголю.

Несколько лет назад Ирина Аллегрова шокировала поклонников откровенным признанием. В «Исповеди несломленной женщины» певица рассказала: горечь расставания с последним мужем она пыталась топить в рюмке. Впрочем, сейчас звезда совсем не пьет, это подтвердил даже детектор лжи.

На светских тусовках Ирину Аллегрову днем с огнем не сыщешь. Тусоваться она категорически не любит, стараясь все свободное время проводить дома. Но когда «императрица» все-таки выходит в свет, отбоя от желающих пообщаться с ней не бывает. Например, на днях Ирине предложили пройти детектор лжи. И Аллегрова, которая не слишком любит эксперименты, неожиданно согласилась.

– Если загорится красная кнопка – значит, вы лжете! – объяснили звезде.

Один из первых вопросов поставил звезду в тупик. «Как вы относитесь к тому, что люди приходят с работы, выпивают триста грамм коньяка и идут на концерт?» – спросили у «императрицы». Ирина замешкалась.

– Мне все равно! – заявила Аллегрова и увидела зажженную красную кнопку. – Как ни странно, я не пью вообще! А коньяк тем более!

В этот момент лампочка не загорелась. «Императрица» довольно заулыбалась.

Впрочем, вскоре ей вновь стало не до смеха. «Согласны ли вы с утверждением Нюши, что она талантливее и популярнее вас?» Аллегрова на секунду замешкалась: было заметно, что «императрица» пытается хоть что-то вспомнить о молодой коллеге.

– Я не в курсе высказываний Нюши и никого вообще, – выпалила «императрица». – У меня другие интересы в жизни. Хотя давайте я вам отвечу иначе. Лучше меня не было, нет и не надо!

Ответ Аллегровой поддержали аплодисментами. И только после этого звезде сообщили: все вопросы оказались шуточными, как и детектор лжи. Но Ирина Александровна не расстроилась. Тем более в этот вечер она встретилась со своим давним другом Валерием Леонтьевым. Раньше они часто виделись в Майами, но несколько лет назад Ирина продала там квартиру и перебралась в Италию, где проводит много времени. Аллегрова уверена: итальянский климат идет ей на пользу. Именно поэтому в свои 64 года она выглядит на двадцать лет моложе и до сих пор может носить откровенные наряды. На недавнем мероприятии звезда вновь оголилась, на сей раз продемонстрировав пышную зону декольте.

Ирина Аллегрова на недавнем мероприятии продемонстрировала пышную зону декольте Фото: Денис Сорокин

– Своей внешностью я полностью довольна, – заявила певица. – Но секретов красоты у меня нет. Если только сон: сплю я столько, сколько хочу. Я очень рада, что выгляжу так, как сейчас. Мне не двадцать лет. И если Господу Богу угодно, чтобы я так выглядела, значит, так будет. Можно сделать сто пятьдесят пластических операций, надуть губы и другие места, но это не спасет. На все только воля Божья.

Звезда не скрывает: расслабляться ей не дает работа. Совсем скоро певица, которая в следующем году отметит очередной юбилей, представит новую концертную программу.

– На самую большую концертную площадку нашей страны я выйду уже в девятый раз, – говорит звезда. – Этим мало кто может похвастать из моих коллег!