Данила Козловский ищет идеальную жену в образе ягуара

Данила Козловский представил «семейный» проект «Азбука 2.0» и вместе с детьми сам сделал новогоднюю открытку.

Семейный блат

Данилу Козловского усадили за стол вместе с детьми, дали ножницы, цветную бумагу, и он увлеченно принялся делать новогоднюю открытку. Так началось субботнее утро самого успешного актера страны в Российской государственной детской библиотеке.

– У меня неплохо получается, – улыбался Данила и все время пытался помочь мальчишкам, сидящим по обе стороны от него.

Старший брат Данилы – Егор Козловский – представил интерактивную «Азбуку 2.0» – книгу с дополненной реальностью, то есть если на каждую картинку навести камеру смартфона или планшета, то нарисованная зверушка оживает и начинает говорить голосом звезды – Елизаветы Боярской, Геннадия Хазанова, Леонида Агутина, Полины Гагариной, Алсу, Екатерины Волковой, Эвелины Блёданс и других. У каждой из 33 букв свой голос, только Катерина Шпица «озвучила» сразу две беззвучные буквы – мягкий и твердый знаки.

Братья Данила и Егор Козловские Фото: автора

– От первого по последнего шага это проект моего брата, – с гордостью открыл азбуку Данила. – Егор дал мне в руки книгу, я начал листать картинки, здорово, говорю, классная книга! А он мне еще телефон протягивает – я приложил его к картинке, и случилась магия – зверь ожил и заговорил! – улыбается Данила.

Данила Козловский отдал свой голос последней букве алфавита – Я, и прочитал от имени ягуара следующие строки:

Мама сыну-ягуару

подобрать не может пару,

В нашем логове нужна

идеальная жена!

Чтоб была красивой, смелой,

чтоб охотиться умела,

И, как вся моя родня,

Чтобы слушалась меня.

Автор Кирилл Манаков написал этот незатейливый стишок как будто специально для Данилы – звезде уже 31 год, а он все никак не женится и не обзаведется потомством, в то время как его старший брат Егор уже многодетный отец, у него трое детей – 6-летняя Ева, 4-летняя Люба и двухлетний Коля. Да и у младшего брата Ивана две дочери – 11-летняя Лена и 4-летняя Мила.

Данила был женат на Уршуле Магдалене Малке, но пара развелась пять лет назад, детей не случилось. Затем Данила чуть не женился на Елизавете Боярской, сейчас у него роман с моделью, актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. Он даже снялся в ее первой полнометражной картине «На районе» и более месяца провел в ее родном городе Владивостоке. Однако видит ли Данила в Ольге будущую «идеальную жену», пока неизвестно, по крайней мере, он официально свободен.

«Азбука 2.0» стала семейным проектом семьи Козловских. Егор Козловский озвучил букву А – акулу. Мама братьев Надежда Звенигородская подарила свой голос динозавру – букве Д. Младший брат Иван, к сожалению, участия в создании азбуки не принял и на презентацию не приехал. Он с семьей живет во Владимире, занимается грузоперевозками. По словам Егора, у Вани тоже есть актерский талант, как и у Данилы, но он не захотел его развивать. К сожалению, Иван не получил не только высшего, но и среднего специального образования.

Данила собственноручно раздал детям, присутствующим в зале библиотеки, по «Азбуке 2.0», охотно дал автографы и уехал на вокзал, так как в Санкт-Петербурге в тот вечер у него был спектакль. Но нашему корреспонденту удалось пообщаться с Егором Козловским и его супругой Марией.

Братья Данила и Егор Козловские представили интерактивную «Азбуку 2.0», говорящую голосами звезд Фото: автора

По словам Егора, по образованию он журналист, работает директором по стратегическому развитию Международной федерации рукопашного боя HSIF.

– Я очень стеснительный и никогда не хотел выступать на сцене, люблю детей, и мне хотелось бы посвятить свою жизнь образовательным проектам. Готовим следующую интерактивную книгу – о безопасности на дороге.

– Наша старшая в будущем году пойдет в школу, Люба в 4 года уже знает буквы и цифры, – рассказывает Мария Козловская.

По словам Марии, они с Егором познакомились лет 20 назад. Последние лет семь Мария посвятила исключительно семье и детям, фильмы с участием Данилы смотреть ей некогда, так как вместе с детьми она осваивает детский репертуар – мультфильмы и спектакли.

Встречаются четыре раза в год

Иван Козловский женат на восточной девушке по имени Рано, они встретились во Владимире, где Иван служил в армии, а Рано работала продавцом в магазине, где тот покупал продукты во время увольнения. Иван увлекается футболом.

Егор – тоже не киноман, но смотрит все фильмы с участием Данилы, «Экипаж» даже посмотрел трижды.

– Я разглядел талант в Даниле раньше всех, еще в детстве, считаю его лучшим актером современности, но не завидую, – уверяет Егор. – В детстве нас всех троих братьев отдали в Кронштадтский морской кадетский корпус. Но окончил его только Данила, и это стало лакмусовой бумажкой и предопределило его будущее, он все доводит до конца.

По словам Егора, у братьев есть давняя традиция – раз в три месяца собираться вместе в каком-нибудь кафе и обсуждать семейные дела, планы. Иногда они даже отмечают вместе Новый год. Как сложится в этом году, пока неизвестно.