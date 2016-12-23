Сергей Лазарев объяснил, почему он 2,5 года прятал сына

Певец Сергей Лазарев больше двух лет скрывал, что у него есть сын Никита.

Life сообщил, что на днях Сергея Лазарева заметили возле столичного храма вместе с мамой и маленьким мальчиком. На опубликованной порталом видеозаписи видно, как Актёр держит ребёнка на руках, играет с ним и усаживает его в свой автомобиль Range Rover.

В окружении певца заявили, что финалист последнего «Евровидения» не хотел показывать публике своего сына Никиту. «Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке», – сказал порталу сам певец, подтвердив, что действительно является отцом уже 2,5 года. О матери Никиты ничего неизвестно.