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Источник: Life
10:51, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Сергей Лазарев объяснил, почему он 2,5 года прятал сына

Певец Сергей Лазарев больше двух лет скрывал, что у него есть сын Никита.

Life сообщил, что на днях Сергея Лазарева заметили возле столичного храма вместе с мамой и маленьким мальчиком. На опубликованной порталом видеозаписи видно, как Актёр держит ребёнка на руках, играет с ним и усаживает его в свой автомобиль Range Rover.

В окружении певца заявили, что финалист последнего «Евровидения» не хотел показывать публике своего сына Никиту. «Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке», – сказал порталу сам певец, подтвердив, что действительно является отцом уже 2,5 года. О матери Никиты ничего неизвестно.

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