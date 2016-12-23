Алла Пугачева приобщает к сцене приемного сына

Алла Борисовна продолжает реализовываться в качестве педагога и наставника юных талантов, узнал Sobesednik.ru.

Алла Пугачева могла бы стать не певицей, а танцовщицей. Об этом звезда номер один никому не говорила. И лишь на днях призналась: о балетной карьере пришлось забыть из-за нерадивых педагогов, которые не разглядели в ней таланта.

«Мы должны быть готовы к провалу»

Сенсационное признание Алла Пугачева сделала в творческой мастерской «Рецитал», где уже три года учит детей азам эстрадного искусства. Поначалу в педагогические способности Аллы Борисовны мало кто верил: многие считали, что ее порыв закончится спустя пару месяцев. Но Примадонна от детей не отреклась, а на днях устроила своим воспитанникам творческий экзамен. Перед началом концерта певица изрядно нервничала.

– Этот эксперимент для меня больший экзамен, чем для детей, – пояснила Пугачева. – Я никогда не думала, что смогу попробовать себя в преподавании. Посмотрим, что будет дальше, но уверенность во мне появилась. Хотя моя система обучения не похожа на другие. У нас здесь больше происходит воспитательный процесс. Ученики должны выполнять десять законов. Они их уже выучили. Во-первых, нельзя завидовать успеху коллеги, а самому огорчаться провалу. Провал должен быть стимулом к дальнейшей работе. Во-вторых, себя нужно любить меньше – больше зрителя. Жизнь прописала мне эти законы, а я отдаю их на вооружение детишкам. Это пригодится в любой профессии.

Певица со своими воспитанниками не сюсюкается.

– Бывают моменты, когда я специально начинаю их критиковать, – продолжает Алла. – Иногда они не ожидают, плачут. А потом понимают, что так нужно. Я у них спрашиваю: «А ты что думал, тебе никто не скажет об этом? Ты должен привыкнуть к критике!» Учу их жизни. Я справедливый педагог, а справедливость – это и есть доброта.

Примадонна устроила своим воспитанникам творческий экзамен Фото: Анатолий Ломохов

Многие ожидали, что на отчетный концерт Примадонна приведет своих детей – Лизу и Гарри, которые уже проявляют творческие способности. Но вместе с Пугачевой пришел только ее приемный сын – Женя Пугачев. (Мальчик – внук ее родного брата; родители Жени попали в затруднительное положение, и звезда решила усыновить парня. – Авт.) Алла приобщает его к сцене уже сейчас. Евгений с интересом наблюдал за происходящим.

«Слушок есть, конечно, но голосок никакой!»

За концертом звезда наблюдала вместе с певицей и телеведущей Еленой Север. Каждый выход на сцену они встречали аплодисментами и криками «Браво!» Такой раскрепощенной и довольной Аллы не видели уже давно. Судя по всему, преподавание действительно пришлось ей по душе.

– Для меня главное – видеть, как горят глаза детей от одного желания быть на сцене, – делится с нами Пугачева. – Бывает, для этого у них нет никакой возможности. У одних – материальной, у других – нет ни голоса, ни слуха. Но я все равно их брала. Меня часто упрекали: «Ты, Алла Борисовна, сошла с ума!» Но я настаивала. Ведь если ребенок очень хочет заниматься, то и голос и слух разрабатывается. Мало кто верит, но это так. Мои ученики – такие трудяги. Одна девочка сначала просто училась читать стихи. И внешне ничем не выделялась. Теперь она такая красотка и уже нот пять поет. Чувствую, пойдет в рэп!

Пугачева призналась: желание обучать трудных детей появилось у нее неспроста. В детстве она мечтала о карьере танцовщицы. Но из-за нерадивых преподавателей, которые не хотели связываться с нефактурной ученицей, о мечте ей пришлось забыть навсегда.

– В детстве меня никуда не брали! – вздыхает Примадонна. – Куда ни приведут, везде отказ. На фигурное катание брата взяли, а меня нет. Говорят маме: «У вас хорошая девочка, но очень тяжеленькая!» С пением тоже не сразу получилось. Педагоги сказали: «Слушок есть, конечно, но голосок никакой!» И на танцы не взяли. А надо было со мной заниматься. Я локти кусаю до сих пор! Маме, конечно, нужно было настоять. Я бы тогда танцевала круче всех. Хотя я и сейчас могу жару дать!

«В Новый год останусь дома»

Алла Пугачева Новый год встретит в замке в деревне Грязь. За праздничным столом певица соберет родных и близких. На огонек к ней заглянут Александр Буйнов с супругой, Кристина Орбакайте с мужем, Валентин Юдашкин, Михаил Жванецкий и другие.