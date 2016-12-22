Витас об отношениях с отцом: Осталась только пустота...

Sobesednik.ru поговорил с певцом Витасом о непростых отношениях с его отцом.

37-летний певец недавно в эфире программы «Пусть говорят» показал трогательное письмо отца. Мужчина признается, что ему стала часто сниться Лиля (мама певца умерла в 2001 году), значит, он скоро может уйти на тот свет. Владас Грачев говорит о ненужности своей жизни, ведь его единственный сын уже три года с ним не общается.

Для тех, кто не смотрел эфир, в двух словах скажу: отец певца на «Пусть говорят» не приехал и даже отказался давать интервью упорным телевизионным редакторам, способным уговорить на откровения многих звезд, не говоря уж о простом газовщике, ныне одесском пенсионере Владасе Грачеве. Андрей Малахов, дабы спасти эфир, вышел из положения – пригласил другого пенсионера, который сказал, что он отец Витаса и хочет ДНК – это нынче модная тема на телевидении. Почему не было Владаса Грачева на эфире, неизвестно. Вероятно, отец не очень был рад тому, что сын предал огласке его душевный крик. В беседе с нами Витас всячески пытался уйти от ответов на прямые вопросы: то ли совесть замучила, что использовал отца, дабы попасть в эфир «Первого канала», а, судя по всему, певцу это очень нужно было, в России стали о нем забывать, оттого и программу назвали: «Куда пропал Витас»... То ли письмо и вовсе фальшивка. На все наши вопросы певец отвечал двоякими посланиями, полтора часа мы пытались понять, что он хочет донести. Кстати, сколько лет его отцу и кто он по профессии, Витас так и не смог сказать.

– Может, это письмо была шутка, а может, нет, – ошарашил нас певец.

– А не вы ли говорили на программе, что так искренен отец не был никогда. что заставило изменить мнение?

– Люди вообще странные существа, могут сначала решить одно, а через несколько минут другое...

Родители будущей звезды, его бабушка и дедушка и сам маленький Виталий Фото: из личного архива

– Ваши отношения с отцом изменились после смерти мамы?

– У нас нормальные отношения. И о нем, и о маме я думаю каждый день. В моем репертуаре есть песни, посвященные и маме, и отцу. Да, мы три года не виделись, но сейчас надеюсь, что он приедет к нам в Москву на Новый год. Я пригласил отца через эфир программы.

– Если он приедет, как будете поздравлять папу с праздником?

– А зачем вообще ему какие-то подарки?! Не вижу в этом смысла.

– В письме отец написал, что разговоры у вас не клеятся.вы с ним когда-нибудь говорили по душам, могли хоть раз в жизни обратиться к нему за советом?

– Мама больше советовала. Зачем вообще советовать? (Смеется.) Зачем кого-то чему-то учить?

– Наверное, чтобы мы понимали, что есть определенные правила в жизни и, например, не садились пьяные за руль...

– Зачем вообще нужны правила? Мне не нужны никакие ограничения. Я – не все, вы, общаясь со мной, понимаете, какой я необычный человек. (Витас, кстати, был лишен в 2007 году водительских прав за езду в нетрезвом виде, в 2008 году выезжал на встречную полосу, в 2013 году сбил велосипедистку и применил насилие в отношении сотрудников полиции – и правда, к чему нам правила... – Авт.).

Отец Витаса никогда не видел 2-летнего внука Максима Фото: из личного архива

– У вас есть какая-то обида на отца? Может, вы хотели бы, чтобы он за что-то попросил у вас прощения?

– Зачем просить прощения, нужно начинать все с чистого листа.

– И когда вы начнете отношения с папой с чистого листа?

– Прошлого не вернуть, в будущее не заглянешь, мы находимся на грани того, чего не существует... О каком чистом листе мы говорим! Не думаю, что можно начать с него... Есть только пустота. Нет ни меня, ни вас... Пустота...

Опубликуйте такое мое интервью – с двоякими ответами, зато у вас, наверное, ни с кем не было такого.