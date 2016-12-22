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Источник: «Зажигай!» №47-2016
06:03, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Ольга Картункова худела целых два года

Ольга Картункова
Ольга Картункова
Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Sobesednik.ru узнал, как актрисе шоу «Однажды в России» Ольге Картунковой удалось сбросить пости 60 кг лишнего веса.

– Я, к сожалению, пока не могу поделиться своей диетой. Сейчас я пишу книгу про свою историю похудения и по контракту с издательством я не разглашаю свои методы. Я даже Андрею Малахову уже 5 раз отказала, меня все время зовут на его передачу об этом рассказать. Но тем, кто мечтает похудеть, могу сказать одно – нужно правильно питаться.

А еще лучше придерживаться раздельного питания. Я не так много времени уделяю спорту, как можно подумать, занимаюсь только в бассейне, так как из-за травмы ноги другие занятия мне противопоказаны. Чтобы похудеть на 58 кг, я потратила аж 2 года.

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