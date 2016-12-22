Илью Резника и Виктора Дробыша заподозрили в рейдерстве РАО

Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах выхода Ильи Резника из состава нового совета РАО.

Поэт-песенник Илья Резник покинул новый совет РАО (Российское авторское общество), очевидно, разуверившись, что многолетнюю проблему с выплатами авторских можно решить.

Новый совет был создан в конце августа поэтами и композиторами, возмущенными ситуацией, творившейся при прежнем руководителе организации Сергее Федотове: авторы получали мизерные суммы, а порой и эти гроши до них не доходили.

– Два года ни копейки от РАО я не получал! Вообще! Хотя песни на мои стихи звучат всюду, и в другой ситуации я был бы, мягко говоря, человеком более обеспеченным, – рассказал Sobesednik.ru г-н Резник.

Летом глава РАО Сергей Федотов был взят под стражу и сейчас находится в следственном изоляторе, ему вменяют хищения в особо крупном размере. Авторы же (композиторы, поэты) решили взять власть по управлению своими правами и деньгами в свои же руки. В созданный новый совет вошли, например, Виктор Дробыш, Игорь Бутман, Алексей Рыбников, поначалу вроде бы вошел и Резник.

Правда, всех их обвинили фактически в... рейдерском захвате.

– Федотов-то в СИЗО, но его мама и правая рука Вера Федотова пишет заявления в суд: якобы мы пытаемся незаконно захватить РАО, проводим нелегитимные собрания и так далее, – с возмущением пояснил Sobesednik.ru поэт Александр Вулых, еще один член нового совета. – Пока идет разбирательство, мы даже не можем провести аудиторскую проверку – оценить размер прежних и нынешних хищений авторских средств, а хищения эти, судя по всему, продолжаются: ведь авторы так и не получают причитающиеся им по закону денежные средства. Между тем, пользуясь незнанием авторами своих прав, кое-кто ловил рыбку в мутной воде, не занимаясь своими прямыми служебными обязанностями. Ведь даже недавний конфликт между Маруани и Киркоровым не случился бы, занимайся Авторское общество делом.

– Мы не хотим больше содержать ничьи чужие семьи – а ведь много лет приходилось кормить семью Сергея Федотова, – говорит композитор Евгений Кобылянский, тоже вошедший в новый совет. – Теперь каждый член РАО сможет в открытом режиме отслеживать все денежные поступления на счет. До копейки.

Разбирательства между старым и новым начальством продолжаются. Илья Резник, устав от череды склок, выбрал альтернативный путь. О чем и сообщил Sobesednik.ru:

– Вы знаете, я присутствовал на собрании новой команды, поддерживаю их. Но сам по совету моего давнего соавтора Раймонда Паулса решил войти в другую организацию. Буквально на днях встречались с их представителями. Защищают права авторов во всем мире. Раймонд и сам много лет пользуется их услугами – и доволен: там никто ничьи деньги не уводит. Ну а в истории с прежним руководством нашего РАО, я надеюсь, зло будет наказано.