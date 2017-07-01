Рецепты
Источник: «Между нами, женщинами» №7-2017
22:09, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Почему каши нужно варить с зеленым чаем

Зеленый чай содержит в себе один из наиболее мощных природных антиоксидантов
Зеленый чай содержит в себе один из наиболее мощных природных антиоксидантов
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru узнал, чем полезно использование зеленого чая в качестве приправы для приготовления пищи.

«Говорят, что зеленый чай можно добавлять в еду и это полезно для здоровья. А как это делать?»
Римма С., Уфа

Чтобы укрепить здоровье, ученые действительно советуют добавлять в еду зеленый чай. Он содержит в себе один из наиболее мощных природных антиоксидантов, который называется ЭГКГ.

При постоянном употреблении он выводит токсины и способствует лучшему перевариванию еды, а еще защищает от онкологических заболеваний, улучшает внешний вид кожи.

Рецепт

Когда готовите, например, перловку или рис, опустите на пару минут в кипящую воду пакетик с зеленым чаем, а затем всыпьте крупу. Или заварите чай отдельно, а затем влейте его в воду.

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