Почему каши нужно варить с зеленым чаем

Зеленый чай содержит в себе один из наиболее мощных природных антиоксидантов

Sobesednik.ru узнал, чем полезно использование зеленого чая в качестве приправы для приготовления пищи.

«Говорят, что зеленый чай можно добавлять в еду и это полезно для здоровья. А как это делать?»

Римма С., Уфа

Чтобы укрепить здоровье, ученые действительно советуют добавлять в еду зеленый чай. Он содержит в себе один из наиболее мощных природных антиоксидантов, который называется ЭГКГ.

При постоянном употреблении он выводит токсины и способствует лучшему перевариванию еды, а еще защищает от онкологических заболеваний, улучшает внешний вид кожи.

Рецепт

Когда готовите, например, перловку или рис, опустите на пару минут в кипящую воду пакетик с зеленым чаем, а затем всыпьте крупу. Или заварите чай отдельно, а затем влейте его в воду.