Кинозастолье с Натальей Ванденко: Если вы откажетесь... Рецепт харчо

Кулинар Наталья Ванденко решила напомнить читателям Sobesednik.ru о том самом харчо из фильма «Кавказская пленница».

На этой неделе, 18 апреля, киноманы отмечают 100‑летие со дня рождения народного артиста СССР, народного артиста РСФСР и просто народного любимца Георгия Михайловича Вицина.

Красивая круглая дата – отличный повод, чтобы вспомнить любимого актера и пересмотреть в очередной раз одну из гайдаевских нетленок, легендарный киноцитатник уже не одного поколения – «Кавказскую пленницу». Смотреть будем, радуясь и ностальгируя, но и, конечно, не забывая про еду. Помните эпизод на даче товарища Саахова?

Никулин – Вицину:

– Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась».

– Отказалась.

– В скобках: «Суп харчо».

– Харчо.

– «Три порции шашлыка – выбросила в пропасть».

– В пропасть.

– Теперь вино: «Разбила… две бутылки».

– Три!

– Пиши «три».

Шашлык мы обсудим на майских, а сейчас предлагаю заняться харчо. Товарищей грузинской национальности прошу не шуметь, не придираться и помидорами не кидаться: рецептов харчо столько, сколько хозяек не только в Грузии, но и по всему миру. За много веков национальное грузинское блюдо перекочевало в кухни разных стран, ассимилировалось и подстроилось под кулинарные традиции того или иного региона. Буду рассказывать про свой вариант харчо, которому меня, к слову, научило вполне себе симпатичное лицо все той же грузинской национальности. Короче, Склихосовский! Готовим! Бамбарбия, как говорится, киргуду. Если вы откажетесь, мы вас зарэжэм. Шутка.

Следите за руками

Харчо Фото: Shutterstock

На 3 литра воды: 600 г говядины (лучше грудинку на косточке), 2 головки лука, 4–5 зубчиков чеснока, 2 помидора (или 20 г пасты), 50 г риса, 100 г грецких орехов, кусочек тклапи (высушенное на солнце пюре из сливы ткемали) примерно 10 на 10 см (можно заменить на 100 мл соуса ткемали), пучок кинзы, 1 жгучий красный перец, специи: уцхо-сунели, хмели-сунели, шафран, черный перец, соль, растительное масло, лавровый лист.

У нас норовят варить харчо из баранины или с добавлением оной, русским людям кажется, что так аутентичнее. Я лично не против, но слово «харчо» переводится с грузинского как «говяжий суп». Ну, вы поняли...

Моем эту самую говядину, заливаем водой, доводим до кипения, снимаем пену, кладем очищенную головку лука, пару лавровых листочков, убавляем огонь до минимума и оставляем в покое на час-полтора.

Кинзу толчем в ступке с орехами и чесноком. Тклапи размачиваем в половнике бульона. Еще в одном половнике разводим шафран.

На растительном масле пассеруем мелко нарезанный лук, добавляем к нему пару мелко нарезанных помидоров или ложку томатной пасты и стручок острого перца.

Мясо вынимаем из бульона, нарезаем на кусочки и возвращаем в кастрюлю. Туда же закладываем промытый рис, доводим его до полуготовности, закладываем спассерованный лук с томатами, специи, толченые орехи с чесноком и кинзой, размягченное тклапи, выравниваем на соль и остроту. Осталось потомить суп еще минут 5–7 на медленном огне и подержать минут 20–25 под крышкой. Перед подачей добавить еще свежей кинзы. Это очень наваристо, сытно, вкусно, остро, пикантно и ароматно!

Гамарджоба, генацвале! Побед вам, в том числе и на кулинарном поприще!