Кинозастолье с Натальей Ванденко. А вы "Ноктюрн" испечь смогли бы?

Кулинар Sobesednik.ru решила напомнить о том самом пироге «Ноктюрн» из фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

Удивительные все-таки вещи иногда встречаются в соцсетях. Вроде XXI век за окном, открыты стволовые клетки, обнаружена квантовая телепортация, доказана теорема Пуанкаре, а зайдешь порой в соцсеть – и непонятно, где мы и кто эти люди.

Наталья Ванденко Фото: архив редакции

Эта экспрессия у меня по поводу инстаграма. Наткнулась недавно на профиль некоего гуру по отношениям между мужчиной и женщиной. Несколько десятков тысяч подписчиков, между прочим. Листаю посты и не могу отделаться от чувства, что где-то все это уже видела... Недоумевала до тех пор, пока под фоточкой каких-то домашних пирожков не прочла сакраментальное: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Тут все и встало на свои места: Надя Клюева, пышный блондин Лёша Пряхин, Володька, за которым все корректировщицы бегают, и Сусанночка в роли того же гуру. М-да... Почти треть века минуло, бутики сменили фарцовщиков, By Kilian – «Красную Москву», круассаны – печенье «Маэстро», а подход все тот же. В задумчивости отправилась пересматривать «Самую обаятельную и привлекательную» и готовить «Ноктюрн». Проверить на коллегах, что ли, работает эта ерунда или нет? Только вот с этим: «И ни в коем случае нельзя говорить, как, что и из чего приготовлено» – категорически не согласна. Рассказываю...

Пирог «Ноктюрн»

Тот самый пирог «Ноктюрн» Фото: Shutterstock

Потребуется:

Для теста: 150 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 2 стакана муки, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 4 ст. л. растительного масла.

Для начинки: 3 яйца, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 750 г творога, 200 г сметаны, 1 ч. л. разрыхлителя, 500 г мандаринов, половинка лимона

Тесто делается просто: соединяете творог с растительным маслом, яйцом и сахаром, добавляете просеянную муку с щепоткой соли и ложкой разрыхлителя, замешиваете тесто.

Форму диаметром 24–25 см смазываете растительным маслом, распределяете по ней тесто, формируя довольно высокие бортики, и отправляете в холодильник.

Самое муторное из начинки – почистить мандарины. Нужно разделить мандарины на дольки и снять с каждой все пленочки. Сняли? Отставьте пока.

Помните максиму римского сената «разделяй и властвуй»? Вот с этим принципом подходим к яйцам: отделяем белки от желтков, желтки отправляем к творогу, а над белками властвуем (взбиваем их миксером в крепкую пену).

К творогу, кроме желтков, добавляем цедру половины лимона, 1 чайную ложку лимонного сока, размягченное сливочное масло, сахар, сметану и разрыхлитель. Перемешиваем на маленькой скорости миксера, аккуратно вводим взбитые белки и половину очищенных мандариновых долек.

В форму с тестом выкладываем творожную массу, разравниваем и раскладываем сверху оставшиеся дольки. Выпекаем в течение часа при 180 градусах.

Основа пирога получается нежной и рассыпчатой, начинка сочной, в меру сладкой, с освежающими нотками мандарина. К слову, пока тестировала рецепт, вспомнила, что очень похожий пирог пекла моя свекровь, только он был без мандаринов и назывался «Нежность». Надо будет полюбопытствовать у свекра при случае, не это ли гастрономическое чудо довело его до загса.