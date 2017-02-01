Секреты макияжа: 5 приемов, которые облегчат вашу жизнь

Часто тени, которые мы наносим кисточкой, осыпаются под глазами

Sobesednik.ru выяснил 5 простых способов улучшить женскую внешность.

Есть какие-то нюансы в нашей женской истории по части красоты и ухоженности, которые не всегда хотелось бы обсуждать вслух. Даже с подругами. Мы готовы дать советы, которые можно сильно не разглашать, но они помогут вам в разных ситуациях.

1. Если вы утром встали, а у вас отеки на лице, что делать? Заварите зеленый чай. Когда тот остынет, смочите в растворе кусочек марли. Затем приложите ее к лицу минут на 10–15.

2. Если у вас повредился маникюр, а вы оказались на выезде или у вас закончилось средство для снятия лака, вам поможет любой парфюм. Набрызгайте на ногти с лаком и снимите ватным тампоном.

3. Часто тени, которые мы наносим кисточкой, осыпаются под глазами. В этом случае можно применить скотч. Наматываем его вокруг пальца липкой стороной наружу и потом прикладываем аккуратно к коже, собирая осыпавшиеся крошки.

4. Если вы купили чересчур темный тональный крем, можете разбавлять его другим – очень светлым. Либо используйте темный в качестве «скульптора», распределяя его на зоне скул.

5. Зимой кожа в некоторых местах сильно шелушится. Конечно, лучше всего использовать специальные кремы, состав которых подходит для холодного времени года, но они не всегда могут оказаться под рукой. Тогда в качестве экстренной помощи используйте гигиеническую губную помаду. Нанесите ее на шелушащиеся места.