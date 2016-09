Борис Бурда: Яблочки молодильные

Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о том, как правильно выбирать, хранить и употреблять яблоки.

Давным-давно...

О яблоках рассказывают всякое, и не всегда это правда. Вряд ли Парис, судя богинь, одарил Афродиту именно яблоком – это современные переводчики начудили, тогда яблоки в Европу из своей родной Средней Азии еще не добрались, а Парис скорее всего воспользовался айвой. Опять же змей вряд ли соблазнил Еву именно яблоком – на дереве познания добра и зла явно росли другие плоды. А вот пластинки «Битлз» уже маркировали разрезанным яблоком без всякой ошибки и с полным правом. Да и всем известная компьютерная фирма выбрала своим лейблом яблоко известного в США сорта Макинтош, с учетом происхождения одного из основателей фирмы Стива Возняка – надкушенное...

Как выбрать яблоки

Остерегайтесь яблок слишком красивых, совершенно одинаковых, липких и блестящих. Пользы от такой красоты может быть немного, липкое – плохо смываемый консервант, а блестящее – вообще несмываемый воск, нанесенный для пущей икебаны, не ядовитый, но и не съедобный.

Борис Бурда Фото: Стоп-кадр YouTube

Яблоки, привезенные издалека, обычно не так полезны, как местные, северные полезнее южных, растущие здесь полезнее растущих там. Если видите червоточину – это, с одной стороны, нехорошо, а с другой стороны, это яблоко точно не отравлено. Решайте сами. Хорошее яблоко обычно крепкое на ощупь, без вмятин и пятен, особенно темных.

И еще: хорошее яблоко пахнет хорошим яблоком. Если нет запаха – значит, нет ни вкуса, ни пользы.

Как хранят яблоки

Хранить лучше зимние сорта – с толстой шкуркой. Перед хранением стоит отсортировать яблоки по размерам – лучше всего хранятся средние, а большие надо съесть поскорее. Через пару недель хранения следует перебрать их и даже немного порченые отделить – они и сами сгниют, и другие плоды заразят. Хорошо бы завернуть каждое яблоко в бумажку или пересыпать песком, мхом или лузгой. Можно упаковать их в полиэтиленовую пленку или хранить в полиэтиленовых пакетах. Хранить яблоки надо в прохладном и хорошо вентилируемом месте, но не рядом с картошкой и овощами – впитают их запах и начнут портиться.

От чего лечат яблоки

Следящие за здоровьем англичане говорят: An apple a day keeps the doctor away, что примерно значит: «Яблоко в день, и доктор не нужен». В них много витаминов и микроэлементов, они прекрасный источник железа, кальция и калия для организма. Клетчатка, содержащаяся в яблоках, заглушает чувство голода и полезна для похудения, а пектин улучшает цвет лица и помогает дольше сохранить кожу молодой и свежей. А вот при гастрите и язве с яблоками надо быть поосторожнее, во всяком случае, выбирать сладкие сорта.

Как едят яблоки

Делают кучу заготовок – квашеные яблоки, моченые яблоки, которые бывают простыми, кислыми и сахарными, яблочное варенье, джем и повидло. Сушеные яблоки незаменимы для компотов. Печеные яблоки едят и сладкими, с медом, вареньем и клюквой, и вместе с мясом и птицей. Утка или гусь с яблоками – прекрасное праздничное блюдо. Яблоки идут на начинку в штрудель, шарлотку и другие виды выпечки. Из яблок готовят кучу напитков – сок, уксус, квас, легкий слабоалкогольный сидр, яблочное вино и даже яблочный коньяк под названием кальвадос. А многие яблоки до всей этой кулинарии просто не доживают – их съедают свежими.

Свинина с яблоками

Свинина с яблоками Фото: Shutterstock

Килограмм свинины нарежем на порционные кусочки, по два-три на порцию. Натрем их солью и перцем и оставим на полчасика пропитаться. Разогреем в казанке немного растительного масла и обжарим в нем кусочки свинины до румяной корочки. Подольем примерно стакан кипятка и на среднем огне при закрытой крышке потушим мясо до не совсем полной готовности, минут 40–50.

Тем временем нарежем две средние луковицы полукружочками и два-три не очень сладких твердых яблока – дольками, не счищая с яблок кожицы. Семечки и хвостики не забываем обрезать. Разогреем на сковородке еще немного растительного масла и обжарим яблоки и лук до золотистой корочки. Добавим яблоки и лук в казан, положим туда же лавровый листик, три бутона гвоздики и прочие пряности, которые сочтем уместными. Если надо, дольем воды, а потом дотушим до готовности мяса. Можно подавать с самыми разными гарнирами.