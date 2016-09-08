Сладкий полосатый: как правильно выбирать арбуз

Не берите слишком маленькие или, наоборот, большие арбузы

Sobesednik.ru рекомендует обратить внимание на несколько простых советов, которые помогут приобрести вкусный арбуз.

Осенью, по словам специалистов, арбузы и дыни есть можно уже без особой боязни набраться нитратов или еще чего-нибудь ненужного. Для пущей безопасности – несколько советов.

• Ищите среднее. Не берите слишком маленькие или, наоборот, большие арбузы. Нитраты – витамины роста растения, поэтому гигантизм может объясняться тем, что плод специально ими «кормили». А слишком маленький арбуз, возможно, сняли недозревшим.

• С трещинками не берите – даже если они мелкие. Несмотря на толщину корочки, через них в мякоть вполне могут проникать болезнетворные микробы. Итог – кишечная инфекция. Кстати, если на рынке продавец откажется резать арбуз «на пробу», это хорошо – он не жадина, просто соблюдает санитарные правила.

• Не ешьте арбуз, если он пахнет кислым. Роспотребнадзор советует обратить внимание на желтые волокна, фиолетовый оттенок мякоти и гладкий срез – это признаки того, что арбуз «нитратный».

• Не доедайте до корки. По крайней мере если сомневаетесь в качестве арбуза. Максимум нитратов содержит белая мякоть у корочки.

• Впрок не покупайте. Несмотря на твердую корку, арбуз не вечный. Максимальный срок его хранения около 20 дней. Перележавший может вызвать нешуточное расстройство пищеварения. Опознать такой можно постукиванием: зрелый арбуз – звонкий, перезрелый издает глухой стук. Сухой хвостик – тоже признак того, что арбуз уже «не молод».