Борис Бурда: Чесночный дух нам горек, но приятен

Не думайте, что чем меньше чеснок, тем он острее – это не всегда так

Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о том, как правильно выбирать, хранить и в какую еду добавлять чеснок.

Чеснок ели всегда

Еще при строительстве пирамиды Хеопса работающим там выдавали лук и чеснок. А когда однажды их оставили без чеснока, они подняли восстание. Римским легионерам все продукты в пайках можно было заменять другими, кроме лука и чеснока – их вынь да положь! Даже в Библии говорится, что евреи, вышедшие из Египта, жаловались на то, что в Египте они ели лук и чеснок, а в странствиях нечем было питаться, кроме манны небесной. И как Моисею было на них угодить?

Как выбирать чеснок

Берите самый твердый и самый сухой чеснок, который найдете. Не думайте, что чем меньше чеснок, тем он острее – это не всегда так. А вот то, что маленький чеснок обычно вкуснее и ароматнее гигантского – правда. Потрогайте головку пальцем – она должна быть на ощупь упругой, без мягких, легко приминающихся под пальцами мест. Не берите чеснок, в котором много шелухи – он быстро усыхает. Слишком влажный чеснок тоже не годится – он явно начал гнить. Если чеснок начал прорастать, он уже потратил часть полезных свойств – найдите другой.

Как хранить чеснок

В холодильнике чеснок хранится плохо – мешает высокая влажность. Храните чеснок не грудой, а в емкости, коробке, в капроновом чулке или на связке. Чеснок правильно держать в темном, сухом, прохладном и проветриваемом месте – в кладовке или на балконе. Перед тем как отправить чеснок на хранение, надо его перебрать, а еще стоит просушить на солнце. Можно хранить чеснок в стеклянных банках, закрыв его пластиковыми крышками и посыпав для лучшего хранения пшеничной мукой. Хранят чеснок и в поваренной соли или опилках.

Борис Бурда Фото: Стоп-кадр YouTube

Как убрать чесночный запах

У нас вообще не едят чеснок перед работой или деловой встречей – запах чеснока не всем нравится. Но если вдруг внезапно пришли гости, а вы только что ели чеснок, пожуйте дольку лимона, корешок петрушки или сельдерея – поможет. Можно прополоскать рот молоком – оно хорошо маскирует неприятные запахи. А если вы только что чистили чеснок – натрите руки солью и ополосните в теплой воде.

Чем чеснок полезен и кому вреден

Фитонциды чеснока прекрасно убивают бактерии, поэтому он полезен для профилактики простуды и кишечных инфекций. Содержащаяся в нем сера полезна для сосудов и печени. Чеснок расширяет сосуды и поэтому снижает давление, уменьшает уровень холестерина в крови, вызывает аппетит, помогает переваривать жирные блюда. В составе чеснока много хрома, железа, магния, меди, мышьяка, витамина С и бета-каротина, а это настоящий витаминный коктейль, необходимый в осенне-весенний период. Чеснок понижает вероятность образования тромбов, инфаркта и инсульта. А мужчинам он помогает в вопросах очень важных, то есть понятно каких…

Тем не менее для чеснока есть и немало противопоказаний – заболевания почек, желудочно-кишечного тракта, двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, гастрит и беременность. Не надо его есть и сидящим на диете – ведь уже сказано было, что он вызывает аппетит.

Как едят чеснок

Чеснок – превосходное сопровождение плотной еды. Он прекрасно сочетается с большинством видов мяса, рыбы и овощей. Чеснок уместен во многих салатах, супах, подливках к тушеному мясу и рыбе, просто необходим во многих маринадах, употребляется и в качестве закуски к многим блюдам, в свежем виде, прямо от зубка. Помимо всего этого, он еще и предохраняет многие продукты от порчи.

Треска пиль-пиль

Треска пиль-пиль Фото: Shutterstock

Порежем пять крупных зубчиков чеснока на не очень тонкие пластиночки, небольшой перчик чили – на достаточно тонкие колечки. Разогреем полстакана оливкового масла. Бросим в горячее масло перец и чеснок, а потом будем обжаривать до тех пор, пока чеснок не приобретет красивый золотистый цвет. Вытащим и отложим чеснок и перец.

Полкило трескового филе порежем на кусочки, по 2–3 кусочка на порцию, а потом обжарим в оставшемся масле на среднем огне до готовности – это 10–15 минут. Посолим треску по вкусу, выложим в глубокую тарелку, польем маслом, посыплем чесноком и перцем, после чего сразу же подадим на стол.