Борис Бурда: Ничем не заменимая пряность

Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о том, как правильно выбирать, хранить и в какую еду добавлять корицу.

Немного истории

Корицу ввозил еще Древний Египет. Она упоминается даже в Библии – в Исходе, глава 30, стих 23, среди лучших благовонных веществ перечисляется и она. А в Притчах Соломоновых, глава 7, стихи 17–19, сказано: «...спальню мою надушила смирною, алоем и корицею; зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю дорогу» – вот она зачем! Упоминания о корице есть еще у Геродота. В Древнем Риме корицу использовали в погребальных кострах – Нерон на погребении своей жены Поппеи Сабины сжег годовой запас корицы во всем Риме. А после Нерона и русские баре-гурманы разорялись на том, что топили плиты корицей, чтоб еда выходила вкусней. Кто их потом научил ее в рот засовывать – просто уму непостижимо! Ведь не ели...

А корицу ли вы едите?

Кто его разберет! Есть два очень похожих растения: настоящая, или цейлонская, корица, а кроме нее, китайская корица, или кассия, – иногда ее называют фальшивой корицей, но крайне редко. Ведь вкус практически такой же, а для торговли слово «фальшивый» плохое. Отличить кассию от корицы просто: корица светлее и закручена всегда с обоих концов – в разрезе завитки напоминают бараньи рога. Кассия либо не закручена вовсе, либо с одной стороны. Она более серая и грубая. Запах истинной корицы благороднее – мягкий, теплый, сладкий. Кассия пахнет слабее, но грубее и слаще. Но вкус у нее примерно такой же, хотя у цейлонской корицы он и потоньше. Так что если попадется кассия – не очень-то и огорчайтесь.

Как выбирать

Лучше берите палочки коры, чем молотую корицу, – они хранятся минимум год, а молотая – не более полугода. Как отличить корицу от кассии, я уже рассказал. Ищите продукт с Цейлона, а не из Китая, Вьетнама или Индонезии. Если на упаковке есть пометка Cinnamomum zeylanicum – это корица, а если Cinnamomum aromaticum – кассия.

Борис Бурда Фото: Стоп-кадр YouTube

Как хранить

Чтобы она меньше выдыхалась, храните ее герметически закрытой, в стеклянных банках. Лучше держать ее в холодильнике – срок хранения будет больше. В любом случае желательно хранить в темном прохладном месте. Чтобы проверить, годится ли еще корица, понюхайте: если в запахе нет оттенка сладости, время этой корицы прошло. Палочки хранятся лучше, но перед самым употреблением стоит смолоть их в порошок.

Польза и вред

Корица снижает сахар и холестерин в крови, что хорошо для диабетиков, и уменьшает угрозу инфаркта и инсульта. Корица очищает печень и желчегонные системы. Корица с медом помогает при простуде. Корица препятствует образованию тромбов, нормализует работу кишечника. Корица стимулирует интеллектуальную работоспособность, обладает противобактериальным и противогрибковым действием. Корица содержит антиоксиданты, витамины А, С, К, калий, кальций, марганец, селен... Кому-то мало?

А вот при беременности корица противопоказана. И при болезнях почек лучше ею не увлекаться и вместе с аспирином не есть – она действует примерно так же, и получится передозировка.

С чем сочетается

Больше всего корицы идет в сладости – выпечку, десерты, варенья, компоты. Корица очень украшает практически все маринады и многие соусы. Есть напитки, в которых корица необходима – глинтвейны, гроги, компоты и многие другие. Корица прекрасно гармонирует с яблоками, грушами и еще целым рядом фруктов. Да и в подливках для мяса корица очень уместна, как и в ряде пикантных супов.

Печеные груши с медом и корицей

Две большие красивые спелые груши помоем, обсушим и разрежем пополам. Выскоблим из всех четырех половинок ложкой семечки. Хорошенько, так, чтоб было видно, посыпем груши молотой корицей. Серединку набьем ядрами грецких орехов поплотнее, если нужно – вожмем их в мякоть груш. Зальем орехи медом. Положим половинки груш в духовку при 200 градусах и запечем, на это уйдет 25–30 минут. Груши должны стать совершенно мягкими, а орехи – чуть-чуть карамелизоваться.

Подайте, выложив на красивое блюдо. Можно сверху дополнительно обсыпать дроблеными орехами и полить медом.