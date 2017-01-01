Рецепт дня: Клубничный трайфл

Sobesednik.ru предлагает приготовить английский десерт под названием «трайфл» с клубникой.

Трайфл (Trifle – англ.) – это национальный британский десерт, который не только невероятно вкусный, но и очень эффектный. Трайфл можно приготовить с любыми ягодами или фруктами. Главное, чтобы они были мягкими и сочными. Больше всего для десерта подходят клубника, малина, черешня, персики, киви и пр. Вариаций крема также множество. Традиционно используется заварной крем. Но его можно заменить любым другим: ванильным, масляным, сливочным, белковым. Также это может быть мороженое, взбитые сливки или даже жидкий шоколад.

Впервые трайфл был упомянут в книге The Good Housewife’s еще в 1596 году. Правда, рецепт заключался в чередовании слоев бисквита, сливочного крема и печенья. Таким, каким знаем мы его сейчас, трайфл стал только два столетия спустя. Что же касается названия, то оно переводится не иначе, как «пустяк» или «мелочь». Возможно, такое название связано с тем, насколько легко можно приготовить этот невероятный десерт.

Что понадобится:

- 180 г бисквита

- 300 г молока

- 1,5 стакана клубники

- 4 желтка

- 100 г сахара

- 6 ст. л. ликера

- 20 г сливочного масла

- 2,5 ст. л. кукурузного крахмала

- 1 ст. л. муки

- шепотка ванильного сахара

Как готовить:

При помощи емкостей, в которых будет подаваться десерт, вырежьте необходимые по диаметру кусочки бисквита. Сбрызните их ликером.

В течение минуты взбивайте желтки с сахаром, после чего добавьте муку и крахмал. Перемешайте при помощи лопатки.

В кастрюльку налейте молоко и на слабом огне доведите до кипения, после чего снимите с плиты. Влейте яичную смесь в молоко, размешайте и доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте масло и пару ложек ликера. Перемешивайте до остывания крема.

Нарежьте кусочками клубнику. На дно порционной посуды поместите бисквит, затем выложите крем и ягоды. Накройте пищевой пленкой и охлаждайте 2 часа.

СОВЕТ: Чтобы десерт пропитался кремом и ягодным соком, оставьте его в холодильнике на ночь. Получается невероятно!