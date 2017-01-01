Рецепт дня: Фаршированные кабачки от Юрия Гальцева

Актер Юрий Гальцев делится с читателями Sobesednik.ru своим рецептом приготовления фаршированных кабачков.

Российский артист эстрады и клоунады, телеведущий и пародист, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев в свободное время любит колдовать у плиты. Предлагаем вашему вниманию один из его фирменных рецептов.

Что понадобится:

- кабачки средние молодые – 5 шт.

- рис (отваренный) – 150 г

- фарш мясной – 250 г

- лук репчатый – 1 шт.

- томатная паста – 100 г

- сметана нежирная – 2 ст. л.

- вода – 350 мл

- сыр (тертый) – 100 г

- соль – по вкусу

- перец черный молотый по вкусу

- петрушка – 3 веточки

- лимон – 2 ст. л. сока

Фото: Shutterstock

Приготовление начинки:

1. Очистите кабачки. Затем выньте чайной ложечкой сердцевинки и отдельно их порежьте. Сполосните получившиеся лодочки. Немного посолите их, чтобы они выпустили сок. Через час можете их снова сполоснуть, чтобы не было горечи.

2. Порежьте лук мелкими кубиками.

3. Смешайте фарш с вареным рисом, мелко порезанными сердцевинками и луком, посолите и поперчите по вкусу.

4. Уложите получившуюся начинку в каждую лодочку из кабачка. Затем переложите их в форму для запекания.

Приготовление заправки:

1. К 100 граммам томатной пасты и 2 ст. л. сметаны добавьте 350 мл воды. Затем посолите и поперчите по вкусу. Все хорошо перемешайте.

2. Залейте кабачки готовой заправкой.

3. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 40 минут.

4. Когда блюдо будет готово, вытащите его из духовки и сразу же посыпьте тертым сыром.

5. Дайте кабачкам немного остыть, затем украсьте петрушкой и сбрызните соком лимона.