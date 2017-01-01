Рецепт дня: Чахохбили от Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили решил поделиться с читателями Sobesednik.ru рецептом чахохбили – жемчужины грузинской кухни.

Какой грузин не любит петь, толкать тосты и есть вкусную еду? Правильно, никакой. Вот и певец Сосо Павлиашвили так думает. «Я обожаю сытную, пряную, острую мясную пищу, – признается артист. – А вот все рыбное с детства просто ненавижу!» Разумеется, любимая кухня у Сосо – родная, грузинская...

– Сосо, у вас есть любимые блюда?

– В детстве я всегда обожал то, что готовила моя мамочка, но особенно – лобио из красной фасоли. Сейчас в грузинском ресторане я закажу молочного жареного поросенка, обязательно различную зелень, ткемали… Очень люблю мегрельский хачапури – закрытый, с сулугуни внутри. Сыр любой обожаю, начиная от сулугуни и заканчивая вонючим овечьим.

– Говорят, что лучшие повара – все-таки мужчины. А вы готовите дома?

– Нет. Но моя жена Ирочка готовит легко, с выдумкой, используя приемы, которым я ее научил за столько лет совместной жизни. Вот в области приготовления чая Ира у нас изначально была суперспециалистом. И кофе она делает по-особенному, с сиропом, сливками, орешками и шоколадом. Гости обычно в восторге. Но я спокойно могу поесть и простую жареную картошку с ткемали, который присылает нам из Грузии моя мамочка. С ним любое простое блюдо превращается в деликатес. Я никогда не забуду, как в моем детстве после сбора урожая винограда мой папа делал шашлык на виноградной лозе. Свинина получается с таким привкусом дымка – это и зрелище великолепное, и вкус потрясающий. Под шашлык наливают только что сваренную горячую чачу, крупной солью посыпаешь дымящееся мясо, а на столе – сыр, лаваш, зелень, соленья.

Сосо Павлиашвили // Фото: Global Look Press

– А как питаетесь во время гастролей?

– Строгих предписаний в райдере у меня нет. В любом городе наверняка найдется грузинский ресторан, где готовят блюда мои соотечественники. И на столе тогда обязательно окажутся шашлык, купаты, тот же сыр, та же зелень. А вот недавно я был в Киеве, и меня накормили там потрясающе засоленным салом. А к салу – отличная перцовочка и соленья из погреба!

– Что необычного удалось когда-либо поесть?

– Я всегда стараюсь попробовать кухню того региона, где бываю. Однажды случай был у нас на гастролях, когда один из наших музыкантов решил попробовать вслед за мной острый суп, засыпанный особо жгучим перцем, как пудрой. Сделал он это, несмотря на мои предостережения. И после у него случился чуть ли не отек гортани, мы с ним возились, приглашали врача, отпаивали, у парня была дикая аллергия и ожог внутренних органов. Сам виноват! Ну зачем было выпендриваться?!

– Грузины – непревзойденные мастера тостов. А у вас есть любимый?

– Я всегда пью за те руки, которые приготовили всю эту вкуснятину и гостеприимно накрыли стол. Эти руки всегда связаны с сердцем. С каким сердцем готовится угощение – так это все и получается вкусно и полезно.

Вам понадобится:

• одна средняя курица

• 2 столовые ложки томатной пасты

• 2 столовые ложки красного вина

• полстакана бульона

• 2 головки лука

• полголовки чеснока

• 2 помидора

• кинза, соль, перец по вкусу

• растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Курицу разрезать на небольшие куски и несколько минут жарить на растительном масле на сильном огне. Уменьшить огонь, добавить мелко порезанный лук, томатную пасту, вино, бульон (можно заменить на воду), накрыть крышкой и тушить с полчаса. Затем положить нарезанные помидоры, рубленый чеснок и зелень кинзы. И оставить на плите еще на несколько минут.