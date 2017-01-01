Рецепт дня: Чахохбили от Сосо Павлиашвили

В центре внимания
Card image cap

Станислав Белковский – о новой попытке "слива Донбасса"

"Запад-2017": как Путин и Лукашенко попытались напугать Европу

Дмитрий Быков: Ургант против Соловьёва, или Эпоха помёта


Новости

[17:34]Стоимость новой Lada Vesta превысит 800 тысяч рублей
[17:17]Военные сочли провокацией новость о ЧП на учениях "Запад-2017"
[17:14]Выбросившим 100 тысяч евро испанкам могут предъявить обвинения
[16:23]Первый объяснил отсутствие Познера в эфире съемками фильма
[16:19]В "минировании" зданий в РФ заподозрили хакеров из Европы
[16:00]На Эльбрусе нашли тела альпинистов, погибших более 10 лет назад
[15:47]В Ногинском районе Подмосковья найдено тело убитой женщины 
[15:46]Жириновский решил отсудить у магазина одежды 100 тысяч рублей
[15:44]Глава Роскомнадзора рассказал о плате сотрудников за мат
[15:18]Хворостовский отменил концерт в Москве из-за здоровья
[15:17]Автобус с туристами из Китая въехал в двухэтажный дом на Знаменке
[14:54]Комитеты ГД изменят состав и названия для качественной работы
[14:52]В Бремене задержали выходца из Чечни за возможную связь с ИГ
[14:06]Обматеривший полицию пьяный иерей из Сургута получил 15 суток
[14:01]Жители России представили интересную статистику о пенсиях по старости 
[13:52]ФИФА сообщила о миллионе заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018
[13:36]Почти 50% россиян не понимают действия государства в экономике
[13:33]Сбитую машиной Росгвардии под Томском девочку госпитализировали
[13:04]В Москве "заминировали" две районные управы и жилой дом
[12:41]Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Караченцова
[12:11]Нарушившего ПДД тренера будут судить за гибель детей под Москвой
[12:08]В Санкт-Петербурге отменили закрытый показ "Матильды"
[12:04]Хиллари Клинтон не исключила пересмотра итогов выборов президента США
[11:50]Вертолёт обстрелял журналистов из ракет на учениях "Запад-2017"
[11:41]Павел Дуров ответил на обвинения в незаконном увольнении сотрудника
[11:37]Зарезавший в Москве легкоатлета Иванова был пьян
[11:35]На ГА ООН Трамп пофилософствует о национализме и суверенитете
[11:20]Неизвестные подорвали банкомат в Москве и украли деньги
[10:52]Легкоатлета Николая Иванова зарезали на юго-востоке Москвы
[10:48]В Москве нашли нарушения в детдоме, где подростки дрались палками
[10:24]Убийца пауэрлифтера в Хабаровске был склонён к явке с повинной
[09:58]Шахтерам в Забайкалье выделят 15 млн рублей из-за 37 голодающих
[09:15]Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил тяжелую травму на тренировке
[09:13]"Росатом" создаст сверхпроводник для гигантского ускорителя частиц
[08:51]Пятеро погибли в ДТП с Range Rover и верблюдом под Алма-Атой
[08:24]К голодовке шахтеров в Забайкалье присоединились еще 17 человек
[07:49]В Сеуле идею о возвращении ядерного оружия назвали альтернативой
[07:43]Госдеп США объявил о новой встрече Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова
[07:22]Полиция Индонезии остановила покушение на президента Джоко Видодо
[06:56]Умер известный российский политолог-американист Виктор Кременюк

Рецепт дня: Чахохбили от Сосо Павлиашвили

Рецепты

Барышева Ирина 17:09, 19 сентября 2017
Стоп-кадр YouTube

Сосо Павлиашвили решил поделиться с читателями Sobesednik.ru рецептом чахохбили – жемчужины грузинской кухни.

Какой грузин не любит петь, толкать тосты и есть вкусную еду? Правильно, никакой. Вот и певец Сосо Павлиашвили так думает. «Я обожаю сытную, пряную, острую мясную пищу, – признается артист. – А вот все рыбное с детства просто ненавижу!» Разумеется, любимая кухня у Сосо – родная, грузинская...

– Сосо, у вас есть любимые блюда?

– В детстве я всегда обожал то, что готовила моя мамочка, но особенно – лобио из красной фасоли. Сейчас в грузинском ресторане я закажу молочного жареного поросенка, обязательно различную зелень, ткемали… Очень люблю мегрельский хачапури – закрытый, с сулугуни внутри. Сыр любой обожаю, начиная от сулугуни и заканчивая вонючим овечьим. 

– Говорят, что лучшие повара – все-таки мужчины. А вы готовите дома? 

– Нет. Но моя жена Ирочка готовит легко, с выдумкой, используя приемы, которым я ее научил за столько лет совместной жизни. Вот в области приготовления чая Ира у нас изначально была суперспециалистом. И кофе она делает по-особенному, с сиропом, сливками, орешками и шоколадом. Гости обычно в восторге. Но я спокойно могу поесть и простую жареную картошку с ткемали, который присылает нам из Грузии моя мамочка. С ним любое простое блюдо превращается в деликатес. Я никогда не забуду, как в моем детстве после сбора урожая винограда мой папа делал шашлык на виноградной лозе. Свинина получается с таким привкусом дымка – это и зрелище великолепное, и вкус потрясающий. Под шашлык наливают только что сваренную горячую чачу, крупной солью посыпаешь дымящееся мясо, а на столе – сыр, лаваш, зелень, соленья. 

Сосо Павлиашвили
Сосо Павлиашвили // Фото: Global Look Press

– А как питаетесь во время гастролей?

– Строгих предписаний в райдере у меня нет. В любом городе наверняка найдется грузинский ресторан, где готовят блюда мои соотечественники. И на столе тогда обязательно окажутся шашлык, купаты, тот же сыр, та же зелень. А вот недавно я был в Киеве, и меня накормили там потрясающе засоленным салом. А к салу – отличная перцовочка и соленья из погреба! 

– Что необычного удалось когда-либо поесть?

– Я всегда стараюсь попробовать кухню того региона, где бываю. Однажды случай был у нас на гастролях, когда один из наших музыкантов решил попробовать вслед за мной острый суп, засыпанный особо жгучим перцем, как пудрой. Сделал он это, несмотря на мои предостережения. И после у него случился чуть ли не отек гортани, мы с ним возились, приглашали врача, отпаивали, у парня была дикая аллергия и ожог внутренних органов. Сам виноват! Ну зачем было выпендриваться?!

– Грузины – непревзойденные мастера тостов. А у вас есть любимый?

– Я всегда пью за те руки, которые приготовили всю эту вкуснятину и гостеприимно накрыли стол. Эти руки всегда связаны с сердцем. С каким сердцем готовится угощение – так это все и получается вкусно и полезно. 

Вам понадобится:

• одна средняя курица

• 2 столовые ложки томатной пасты

• 2 столовые ложки красного вина

• полстакана бульона

• 2 головки лука

• полголовки чеснока

• 2 помидора

• кинза, соль, перец по вкусу

• растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Курицу разрезать на небольшие куски и несколько минут жарить на растительном масле на сильном огне. Уменьшить огонь, добавить мелко порезанный лук, томатную пасту, вино, бульон (можно заменить на воду), накрыть крышкой и тушить с полчаса. Затем положить нарезанные помидоры, рубленый чеснок и зелень кинзы. И оставить на плите еще на несколько минут.

Теги:

Хотите поделиться?

Политика
"Запад-2017": как Путин и Лукашенко попытались напугать Европу
Жириновский решил отсудить у магазина одежды 100 тысяч рублей
Комитеты ГД изменят состав и названия для качественной работы
Подарок Путина подвел Кобзона под налоги
Общество
За агитацию против "Матильды" в лифте светят штрафы
Военные сочли провокацией новость о ЧП на учениях "Запад-2017"
В "минировании" зданий в РФ заподозрили хакеров из Европы
Глава Роскомнадзора рассказал о плате сотрудников за мат

Колумнисты

Avatar

Дмитрий
Быков

Креативный редактор

Постсоветские читатели, писатели, функционеры и диссиденты не достают тогдашним и до подбородка

Avatar

Олег
Ролдугин

Редактор

Объективной истории не бывает – как и данных соцопросов или итогов голосования – из-за таких, как Мединский

Avatar

Елена
Скворцова

Редактор

У коллекторов нет полномочий залезать в сферу социально значимых услуг, но они уже начинают править там бал

Культура и ТВ
Скульптор памятника Калашникову: Думаю, скоро откроют памятник Т-34
Первый объяснил отсутствие Познера в эфире съемками фильма
Хворостовский отменил концерт в Москве из-за здоровья
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Караченцова
Шоу-бизнес
Жасмин рассказала, кто из звезд боится самолетов
Филипп Киркоров откроет "закрытый" караоке-клуб в Москве
Анну Калашникову искусали черноморские медузы
Алсу: Стараюсь проводить все свое время с детьми
Здоровье
Бета-блокаторы не помогают жертвам инфарктов прожить дольше
Недополучающие кислород клетки более эффективно уничтожают рак
Вопрос дня. "Антипрививочникам" не оплатят больничные?
Успех лечения меланомы предскажут по уровню метаболитов в крови
Туризм
Вопрос сезона: собираться ли в Египет?
Туристам запретят распивать алкоголь на улицах Гоа с октября
В ГД предложили наказывать авиакомпании штрафом за овербукинг
Российские турфирмы продавали заграничные туры за 100 рублей
Авто
Эксперт: Продать красивый номер можно только вместе с машиной
Стоимость новой Lada Vesta превысит 800 тысяч рублей
Показанную в Торонто комедию "Смерть Сталина" смогут увидеть в РФ
Трое погибли, пятеро пострадали в ДТП с шестью авто на трассе "Дон"
Недвижимость
Станет ли отзыв "дальневосточного гектара" обычной практикой?
Вопрос юристу. Что, правда можно не платить за капремонт?
В Нижегородской области уложили дорогу поверх жилого дома
Почему новые банки теснят прежних лидеров на рынке ипотеки
Читайте также
Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
Резня в Сургуте: как это было и кто это был
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой
Игорь Кириллов:
Телевидение из искусства постепенно превращается в бизнес
Эдита Пьеха:
Стас – эгоист, любит себя, а не поклонников
Федор Чистяков:
Происходит тоталитарный засев, еще несколько лет – и будут плоды
Муж Надежды Румянцевой:
Никогда себе не прощу, что не родили детей
Михаил Гребенщиков:
Пугачева меня не увольняла!



Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
Резня в Сургуте: как это было и кто это был
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой