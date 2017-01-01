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Рецепт дня: Брускетта с козьим сыром и запеченными перцами

Рецепты

Ванденко Наталья 17:12, 15 сентября 2017
Фото: Shutterstock

Кулинар «Собеседника» Наталья Ванденко делится рецептом блюда, имеющего некоторое отношение к шекспировской Джульетте.

16 сентября все так или иначе причастные к прекраснейшему из чувств отмечают день рождения Джульетты – героини самой печальной повести на свете. 

Нетленке Уильяма нашего Шекспира много веков, и, казалось бы, точную дату рождения литературного персонажа определить невозможно. Но, соединив все упоминания, доктор Джузеппе Вивиани установил точную дату рождения Джульетты – 16 сентября. В этот день в итальянской Вероне проходит множество праздничных мероприятий: фестивали, карнавалы, шествия, разыгрываются уличные спектакли, вручаются литературные премии, проходят кинопоказы многочисленных экранизаций самой душераздирающей истории всех времен и народов. 

Одну из этих экранизаций – «Письма к Джульетте» – и предлагаю вам посмотреть. Кто-то любит этот фильм за хороший актерский состав, кто-то плачет над любовной историей. А я люблю за возможность вернуться в Италию – здесь делают самые вкусные сыры, здесь чудеснейшие из вин льются рекой, здесь то и дело слышен звон бокалов и смех. Любой фильм об этой волшебной стране просто будет неполным и неправдоподобным без сцен застолий или эпизодов в бесконечных кафешках, пиццериях и тратториях. 

«Письма к Джульетте» – не исключение. Жених главной героини Виктор – шеф-повар и начинающий ресторатор, влюбленный в свое дело. Попав в Италию, он не может оторваться от итальянской кухни в прямом и переносном смысле этого слова: пока София осматривает достопримечательности, Виктор торчит на кухне и учится у итальянских хозяек секретам приготовления еды по-итальянски. 

В одном из первых эпизодов фильма героев угощают маленькими бутербродами. «По-итальянски это называется «брускетта», – говорит радушный хозяин. Брускетта – это очень просто и очень вкусно: ломтики воздушной чиабатты, поджаренные до золотистой корочки на оливковом масле, ароматнейший козий сыр, нежнейшее сочное конкассе из томатов и запеченных перцев. Давайте приготовим! 

Следите за руками

Понадобится: Багет или чиабатта, помидор, сладкий перец, 100 г мягкого козьего сыра, несколько веточек базилика, оливковое масло, соль, черный перец по вкусу, лимонный сок.

Разогрейте духовку до 200 градусов, запеките перец в течение 20–25 минут. Пусть шкурка слегка обуглится, так у перца по­явится приятная подкопченная нотка. Горячий перец поместите в полиэтиленовый пакет, заверните и дайте ему остыть: перец «пропотеет» и шкурка легко снимется с мякоти. Очищенный перец нарежьте соломкой или кубиками.

Ошпарьте помидор, снимите кожицу, нарежьте мякоть кубиками. Соедините мякоть помидора и перца, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом, добавьте нарезанный базилик, приправьте солью и перцем.

Ломтики чиабатты обжарьте на разогретом оливковом масле до золотистой корочки, выложите сверху размятый козий сыр, конкассе из помидоров и перцев. Перенесите брускетты на красивое блюдо, налейте себе бокал красного сухого вина, включите фильм, откройте сердце, ищите, верьте и переживайте вместе с героями. Вы точно не будете разочарованы!

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