В "усадьбе Медведева" в Плесе вырубают кедры и разводят оленей

В исторической усадьбе «Миловка», где отдыхает Медведев, скрывают панты, валят рябчиков и вырубают заповедные кедры.

Решение суда – не указ

– «Если будешь совать везде свой нос, мы тебе и твоим детям устроим». Так мне грозили всякие незнакомые люди, – признался «Собеседнику» эксперт Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Сергей Касьянов.

Не так давно именно этому человеку удалось добиться невозможного. Говорит:

– Мне даже зампредседателя суда лично сказала: «В первый раз отменяем указ губернатора».

21 июня прошлого года Ивановский областной суд, в заседаниях которого от ОНФ принимал участие Касьянов, отменил указ губернатора Ивановской области от 11 ноября 2010 года «О снятии статуса «памятник природы Ивановской области» с отдельных природных комплексов и объектов Ивановской области».

Гора Левитана и его березовая роща, территория домов отдыха «Плес» и «Порошино», кедровая роща XIX века – четыре тысячи га плесского леса, ушедшие с подачи чиновников шесть лет назад в частные руки, вновь стали памятниками природы. Точнее, должны были стать.

– Ой, вы знаете, этот вопрос окончательно не решен, – пояснила муниципальный депутат Тамара Губина.

Зато все решили с Касьяновым.

– Меня не только перестали приглашать в местную администрацию на совещания по проблемам леса, – рассказал он, – но даже лишили права служебный переписки. Оказывается, глава исполкома ивановского ОНФ Сергей Лисицов попросил чиновников не отвечать на мои запросы. Заявил, что ОНФ скандалы не нужны. В московском Фронте мне обещали с ним разобраться, но пока тишина. Они там храбрые, когда им это выгодно. А тут, видимо, расковыряли мы муравейник.

Еще бы, учитывая, кто в центре этого муравейника оказался.

«Дару» даром

Судебные приставы, судя по всему, «заблудились» в плесской кедровой роще. Ведь не секрет, что в расположенной по соседству усадьбе Миловка, которую реставрировал Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар», обосновался премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сразу после принятия губернаторского указа о лишении рощи статуса памятника природы ее получило в аренду на 49 лет некое ООО «Орион», бывшая «Управляющая компания фонда «Дар», «дочка» этого фонда. Мало того что в аукционе, который назначили на декабрь 2011 года, приняла участие только одна эта фирма, признанная, разумеется, победителем. «Дар» получил этот дар практически даром.

Согласно договору «Ориона» со Службой по охране объектов животного мира Ивановской области, копия которого оказалась в распоряжении «Собеседника», 4108 с половиной га угодий достались арендатору за (внимание!) 39 рублей 32 копейки в год.

– Это выглядит более чем странно, и, по-моему, коррупционные составляющие здесь налицо, – считает Касьянов.

Формально указ подписал и. о. губернатора Павел Коньков, но его непосредственный начальник Михаил Мень не мог не быть в курсе.

Меньше чем за месяц до этого тогдашний президент Дмитрий Медведев назначил Ме́ня главой региона, а после этого связанный с Медведевым фонд «Дар» получил в его распоряжение заповедные земли. Ну и какая здесь составляющая?!

Мень, кстати, сейчас – один из министров в правительстве Медведева, а Ивановской областью теперь рулит тот самый Коньков. Немудрено, что отменять подписанный Коньковым указ никто в регионе коньки так и не навострил.

В расположенной по соседству усадьбе Миловка, которую реставрировал Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар», обосновался премьер-министр Дмитрий Медведев Фото: Стоп-кадр YouTube

Кто в Плес, кто по дрова

– По закону чиновники должны расторгнуть все договоры аренды, поскольку суд признал указ губернатора недействительным. Но к суду надо приделывать ноги. А приставы ничего не делают, – сетует Сергей Касьянов. – Ведь тогда придется проводить инспекцию, что натворил на своем участке арендатор. Тогда придется уголовные дела возбуждать.

Сам Касьянов такую инспекцию провел. Говорит:

– За шесть лет кедровую рощу вырубили почти всю. Остались только ямы метров по шесть глубиной. Уже все травой заросло. Я общался с местными жителями, многих из которых нанимали валить лес. Уже через несколько дней, после того как был заключен договор аренды, деревья отсюда машинами вывозили. Зачем их было рубить? Один ствол кедра стоит до 10.000 долларов. В итоге – было чуть ли не тысяча деревьев, а осталось около сотни.

На такое никаких 39 рублей 32 копеек не жалко.

Заложил кедровую рощу в 4 км от Плеса еще в 1883 году Филарет Дроздов, потомок самого Ивана Сусанина, – на берегу Волги высадил с полтыщи саженцев на территории площадью с гектар. Понятно, не все из них уцелели, но зато появился естественный самосев. В 1965 году кедровую рощу признали памятником природы, а теперь, выходит, пустили под топор. Зато вместо кедров эксперт ОНФ наткнулся в лесу на таблички о том, что на участке ведется охота.

И правда, согласно тому же соглашению об аренде, «Орион» платит государству еще по 10.335 рублей в год за «пользование объектами животного мира». Все эти объекты перечислены в документе: обитающие здесь зайцы и лисы, лоси, олени и кабаны, куницы и горностаи, рябчики, тетерева и глухари… Список, в отличие от указанной суммы, солидный.

Впрочем, как оказалось, премьер у нас – охотник не только до охоты.

Марал сей басни

– У нас егеря живут, которые на Медведева работают, – поделился уроженец ближайшей деревни Выголово Петр Шевченко. – Поэтому здесь не секрет, что он там пятнистых оленей разводит и маралов. Очень красиво, когда эти маралы к дороге выходят, хотя вообще люди жалуются, что от них целый кусок леса забором отгородили.

По рассказам плесских старожилов, место для усадьбы премьер-министра приезжала выбирать лично теща Дмитрия Анатольевича. Вроде как ей сказали, что в местном климате неплохо кроликов и прочих зверей разводить. Вот и разводят. Панты (то есть рога) маралов для людей в возрасте – незаменимая вещь (см. справку).

Судя по записям в ЕГРЮЛ, «Орион» отвечает не только за охоту, но и за разведение парнокопытных (включая маралов, что отдельно упомянуто в документе).

Понятно, что такое обустроенное хозяйство из-за какого-то там решения суда никто сворачивать не собирается. Равно как не собирается объяснять беззаконие (при слове «Собеседник» в «Орионе» просто бросили трубку). Даже приближенный к Путину ОНФ тут оказался бессильным. Хозяйство в Миловке продолжает процветать, подавая тем самым пример другим захватчикам здешних земель.

– За последние годы в Ивановской области из 757 охраняемых природных территорий осталось 316 – менее половины. Пропали более 33 тысяч га, – подсчитал Сергей Касьянов. – В 93-м году был 41 заказник местного значения, теперь не осталось ни одного. Все эти цифры озвучены в суде. Кто на этих землях только не селится. Я этого не понимаю: если ты настолько любишь природу, что хочешь жить в лес, – так посади его, а не вырубай.

Но что с других спрашивать, если они с лидера «Единой России» пример берут.

Вип-настойка для ванн

В восточной медицине панты марала используют для сохранения силы и молодости. Экстракт пантокрин употребляют внутрь, а в водном концентрате принимают более популярные пантовые ванны (они, как известно, повышают не только иммунитет, но и потенцию). Писали, что, еще будучи вице-премьером, Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, ему так далеко летать не надо.

У премьера ФСО в Миловке

Для сотрудников 4-го отдела 1-го управления охраны Службы безопасности президента ФСО, которые охраняют усадьбу «Миловка», на окраине Плеса отгрохали два четырехэтажных дома, по 40 квартир в каждом: кирпичная кладка, газовые котлы, пожарная сигнализация, придомовая зона отдыха… Разумеется, формально екатерининская усадьба принадлежит не лично премьеру и даже не государству, а лишь фонду «Градислава», связанному с друзьями, однокурсниками и женой чиновника. Но при чем тут тогда ФСО?! Да и Дмитрий Медведев, по рассказам местных жителей, появляется в Плесе не реже раза в месяц. То, что чиновник гостит в усадьбе, подтвердила и его пресс-секретарь Наталья Тимакова, добавив, что постройки «не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании». Означает ли это, что Медведев пользуется усадьбой без правовых оснований, Тимакова, к сожалению, не пояснила. Но все и так ФСО поняли.

Цифры

В 2011 году на будущих охотничьих угодьях Медведева резвились 15 кабанов, 2 лося, 7 лисиц, 20 рябчиков, 22 тетерева, 44 куропатки и т.д. Точных данных по медведям, косулям, оленям, фазанам, перепелам и пр. у чиновников на тот момент не было. На настоящий момент такой информации нет тем более.