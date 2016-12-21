Как семья главы Минпромторга зарабатывает на здоровье детей

Какое отношение жена министра Дениса Мантурова имеет к «чудо-аппарату» за полмиллиона рублей, узнал Sobesednik.ru.

«На кой черт нам коляски»

Через три недели после того, как ростовчанка Марина Александрова пошла в первый класс, она впала в кому. Ехала на день рождения папы, а оказалась в больнице: два года назад в машину, где находилась Марина, впечаталась летевшая на красный свет иномарка...

Этой девочке вообще с рождения не очень везло. Сперва родная мать от нее сама отказалась, потом, когда передумала, ребенка в детдом отдали уже органы опеки – сожитель матери дважды чуть не угробил малышку.

Когда Марине стукнуло четыре, жизнь, казалось, наладилась. У нее появилась новая семья, девочка стала нормально говорить, пошла сначала в джазовую, а затем и в обычную школу, и тут... эта авария. А потом еще и безразличие местных чиновников.

Так выглядела Марина до аварии

– Ребенка семи лет после полутора месяцев в коме и еще нескольких месяцев в неврологии выписали с полным параличом конечностей, сколиозом крайней степени и в состоянии «бодрствующей комы» (она могла только моргать), – вспоминает Ольга Алымова, сестра Марины и ее опекун. – Вместе с планом реабилитации на пару страниц нам (не без вагона документов) выдали «реабилитационное» оборудование – две новенькие инвалидные коляски и какую-то деревянную конструкцию... На кой черт нам эти коляски! Ни одна из них даже в разобранном состоянии не проходит в лифт, не говоря уже о том, что лифт едет до восьмого этажа, а мы живем на девятом. Что за деревянная конструкция, мы вообще так и не узнали, так как уехали спасать жизнь ребенка в Испанию.

Так выглядит сейчас

В Испании кресло Марине делали на заказ с учетом и ее параметров, и параметров лифта. Всего на заграничное лечение Марины уходит порядка 5600 евро в месяц. Понятно, что собирают их всем миром, кто сколько может. От чиновников не перепало ни копейки. Так получилось, что родное государство у нас больше заботится о детях Сирии и Донбасса, чем о своих собственных.

– В местной администрации нам сказали: «Надейтесь и ждите», – говорит Ольга. – Неоднократно присылала документы, напоминала о себе, звонила. Ответа так и не получила, даже отрицательного.

Денег в ростовском здравоохранении нет? Напротив, есть, да про другую честь.

Чудеса за полчаса

До 1 сентября 2017 года во всех 550 базовых школах Ростовской области должны заработать аппаратно-диагностические комплексы АРМИС. Сам губернатор Василий Голубев лично дал поручение местному правительству.

Такой масштабной акции, как в Ростове, нигде еще не было. Но вообще эти комплексы повально закупают и в других регионах страны. Один только Татарстан и только в прошлом году приобрел их целых две сотни. Без всякого конкурса. Ведь АРМИС – это очень модная инновация, не имеющая аналогов в мире.

490 тысяч рублей составляет рекомендованная производителем цена комплекса АРМИС

За полчаса обследования прибор обещает выявить все главные болезни школьников – и сердце проверит, и зрение-слух, и легкие, и нервную систему. Ну как проверит. По зрению, например, – это та же таблица, только не на бумаге, а на экране монитора. Начинка хоть прежняя, но инновационно. И цена соответственно инновационная – почти 500 тыс. рублей. Так что региональные минздравы щедро отстегивают на нее десятки, даже сотни миллионов. Тут уж не до какой-то девочки Марины. Тут другой масштаб.

Вот только родители обследованных, судя по их отзывам, от этой инновации не в восторге. В форумах пишут, например: «Фигня. Моему синюшно-худому ребенку аппарат выдал большой индекс жировой ткани». Да и педиатры, с которыми пообщался Sobesednik.ru, либо ничего не слышали об АРМИС, либо относятся к нему без пиетета. Особенно когда узнают цифры: диагноз подтверждается в 65% случаев – чуть более чем в половине. То есть болен либо ребенок, либо тот, кто закупил такой прибор.

Именно так выглядит уникальное обследование на уникальном приборе

– Это вообще бред какой-то, – удивляется консультант «Лиги пациентов» кандидат медицинских наук Марина Зубкова. – Есть гораздо более дешевые и, главное, надежные методы диагностики: традиционная диспансеризация раз в год. Кровь, моча, осмотр специалиста. А то, что обещают сделать с помощью АРМИС – полная ерунда. Что такое, например, «определение уровня активации и работоспособности нервной системы», я не только как педиатр, но и как генетик не понимаю вообще.

Зато в Ростовском центре здоровьесбережения, который мониторит результаты работы АРМИС, всем довольны.

– Если бы прибор был плохой, его бы не закупали на всю область, – считает глава центра Елена Лосева. – И вообще, у него все лицензии есть.

И главное, деньги есть на его закупку. На то, чтобы спасать детям жизнь – не хватает, а на такое дело – пожалуйста.

Как в сказке

Чтобы выяснить, что за кудесник творит такие 65-процентные чудеса, звоню прямо в фирму-производитель «КорВита». Вроде бы надежная структура. Раз ей чиновники по всей стране так дружно доверяют бюджетные миллионы.

Вот только на сайте компании указаны лишь контакты технической поддержки. Ни кто директор, ни как с ним связаться. В выписке из ЕГРЮЛ сказано, что руководит конторой Сергей Панченко, но его официальные телефоны (и городской, и мобильный) оказались недоступны.

– Не-е-е, – пояснили мне в «КорВите». – Это вам надо заместителю директора позвонить. Зовут его Алексей Анатольевич.

– А фамилия у него есть?

– Если захочет, он сам ее скажет.

Алексей Анатольевич не захотел. И вообще, ответил, что в этой фирме он давно не работает, да и про АРМИС ничего конкретно не знает. Чудеса? Но дальше, как в сказке, оказалось еще интересней.

Основным учредителем «КорВиты» является Фонд развития медицинских технологий. Звоню туда и слышу:

– Клиника «Ланцет».

Оказывается, Евгений Кисель, глава фонда с громким названием, устроил себе офис в этой частной фирме. Правда, и с ним пообщаться не получилось. На второй день выяснилось, что он скоропостижно заболел. И даже АРМИС не помог. Впрочем, и без того удалось выяснить, кто весь этот кисель заварил. И Фонд развития медтехнологий, и клинику основал один человек – Наталья Мантурова. Жена министра промышленности и торговли России.

Вот где волшебная палочка зарыта! Сразу начинаешь понимать, почему АРМИС чиновники так любят закупать без всяких конкурсов. И почему этот прибор, вызывающий критику педиатров, все равно был зарегистрирован Росстандартом, который, кстати, находится в ведении Минпромторга. Произошло это в начале июля 2012 года, через полтора месяца после того, как Денис Мантуров стал министром. А во время «парламентского часа» с участием Дениса Мантурова этот уникальный аппарат рекламировали аж в Госдуме.

А так выглядит жена министра

«Даже массажиста не выделили»

– Если это чудо техники заменит диспансеризацию, наоборот, гораздо больше заболеваний будет попросту упущено из виду. Лучше б отмыли деньги на чем-то полезном, – считает Ольга Алымова. – Ведь реабилитация Марины в Испании, в которую мы за год вложили более 10 млн рублей, – вообще ничего сверхъестественного! За те деньги, что тратятся на АРМИС, у нас можно создать свой центр, в котором будут лечить детей со всей области. Нет, нам даже массажиста в поликлинике не выделили, как мы ни просили, пока ребенок год дома лежал!

Не выделяет государство денег на лечение Марины и сейчас. Кроме расхода на клинику (примерно 3700 евро в месяц), нужно оплачивать дополнительные занятия с остеопатом, массажистом, иглоукалывание и пр. Счет клиники на январь – февраль уже взял на себя благотворительный фонд «Артемка», но остальные расходы он вряд ли потянет. В начале года у Марины запланирована сессия со специалистом по методу Анат Баниэль стоимостью 750 евро, но денег на нее у близких девочки уже нет. Они, правда, есть у соответствующих ведомств, но те предпочитают тратить финансы на поддержание благополучия федерального руководства. Может, наши читатели окажутся более отзывчивыми?! К чиновникам обращаться, видимо, бесполезно.

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