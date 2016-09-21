20 тайных госдач. Правда о крупной стройке для Управделами президента

В разгар кризиса в «Архангельском» строят 20 новых госдач, узнал Sobesednik.ru.

Три санузла и четыре спальни

Если в России и есть что-то постоянное, то это забота чиновников о самих себе. Пока россияне затягивают потуже пояса, Управление делами президента вбухивает собранные с них деньги в строительство 20 новых госдач. Номер соответствующего госконтракта, исполнителем которого является ФГУП «Строительное объединение» Управления делами президента, есть в распоряжении Sobesednik.ru. Однако ни сам текст, ни сумму, в которую обошлась стройка, на сайте госзакупок найти не удалось – контракт словно испарился.

«Теремки» уже выросли на территории дома отдыха «Архангельское» (не путать с одноименными музеем-усадьбой и санаторием Минобороны) – традиционном месте проживания высших чиновников с семьями в Новой Москве. Представитель д/о признал это в неофициальном разговоре, да и опубликованные госконтракты по осуществлению авторского надзора за работами и по охране обнесенной забором стройплощадки говорят сами за себя. Значит, сторожить есть что.

Мы смогли отыскать рабочую документацию с архитектурным решением новых типовых госдач. Двухэтажные дома размером 12,6х20,5 м, сообщается в ней, «имеют три входа и четкое внутреннее зонирование. Предполагается возможность длительного проживания от 1 до 6 человек». На первом этаже к услугам постояльцев – холл (27 м2), жилая комната (25,91 м2), санузел (7,78 м2), гостиная (68,8 м2), терраса (55,75 м2). Вспомогательными помещениями общей площадью 13 м2 обитатели коттеджей вряд ли воспользуются, но комнаты для обслуживающего персонала тоже предусмотрены. Должен же кто-то своевременно мыть пол и подавать слугам народа чай. На втором этаже «дачников» ждет еще один холл (21,3 м2), две гардеробные (4,6 и 3,16 м2), два санузла (4,32 и 7,95 м2) и четыре спальни (19,79, 16,89, 12,9 и 22,82 м2).

План благоустройства коттеджного вип-поселка предусматривает всё: дороги, детские площадки, озеленение. Для себя же строят!

Здесь был Ленин

На днях в дома завезли мебель (на сумму 80 с лишним млн рублей), первые 6 комплектов внутренних лестниц из дуба (на 9,5 млн рублей), напольные плинтусы (более 6 млн рублей). В октябре должны приступить к благоустройству территории. Еще на 80 млн рублей здесь уложат асфальт (9262 м2), соорудят пешеходные дорожки (1632 м2), посадят новые деревья и кустарники, установят детские площадки, скамейки, беседки, площадки для барбекю. Параллельно уже кипят работы в котловане, на месте которого к концу 2018 года вырастет новехонький ФОК. Комплекс бассейнов с тренажерами обойдется бюджету еще в полмиллиарда «деревянных». Имеющаяся инфраструктура президентского дома отдыха – рестораны, парикмахерские, маникюрные салоны, спортзалы и выходы к речкам Сосенка и Десна – идет как бонус. Государство у нас щедрое, особенно по отношению к отдельным категориям граждан.

А теперь главный вопрос: кто со своими чемоданами во все это великолепие въедет? Новые чиновники, которым улыбнется удача в виде льготных ставок от УДП? (Так, впрочем, было всегда, еще в советские времена тут жили Калинин, Молотов, Каганович. Да и Ленин с Крупской тут любили гулять.) Или залетные гости, в чьих карманах денег куры не клюют? Дело в том, что часть построенных и отремонтированных дач (им не один десяток лет уже) совершенно свободно сдается.

Представившись заинтересованным лицом, звоню в отдел аренды. Подъехать посмотреть пустующие дома предлагают хоть завтра: остановиться в деревянной постройке можно за 132.000 рублей в месяц, кирпичная обойдется на 50.000 рублей дороже. А вот кинуть якорь в главной усадьбе площадью 1765 м2 и с территорией в 3,9 га просто так не получится. Даже если у вас есть

1.200.000 рублей, которые просят за ее месячную аренду. Во-первых, здание, которое, кстати, по документам числится как нежилое, сейчас занято. Очевидно, каким-то барином. А во-вторых, в усадьбу, оказывается, мышь не прошмыгнет без разрешения директора д/о.

– Слышала, у вас строятся новые дачи, – сделав вид, что не интересуюсь «старьем», спросила я. – Когда в них можно будет въехать и за какую цену?

– Они будут готовы не раньше конца следующего года. И их распределением тоже будет заниматься директор.

– А купить эти дачи будет можно? – совсем обнаглела я.

– Это пока неизвестно.

От Кудрина до Рушайло

Фокус в том, что часть бывших госдач, располагающихся на территории УДП, уже перешла и, как выяснил «Собеседник», продолжает уходить в частные руки.

Владимир Рушайло Фото: Global Look Press

Так, в 2002 году в доме отдыха появилось «государство в государстве» – дачное некоммерческое партнерство «Архангельское-29». Его учредителями стали долларовый миллионер Виталий Малкин с супругой Натальей Бондаренко. Позаботиться было о чем: еще 31 января 2000 года 2800 м2 местной землицы перешли от государства в собственность будущего сенатора. Только не подумайте, что Малкин ютится на крошечном куске земли и ночует в палатке: на него же оформлен еще один участок площадью 6000 м2 и 4-этажный дом (3400 м2). Жена чуть скромнее мужа: у Бондаренко участок 6200 м2 и 4-этажный дом площадью 1909 м2.

Третьим в учредители «Архангельского-29» позвали Владимира Рушайло. В марте 2001 года он оставил пост министра внутренних дел, а в декабре уже въехал на правах хозяина в здешний 2-этажный дом (435 м2).

Настоящий детектив – история с владельцами одного из участков площадью 60 соток. В равных долях им владеют сын грузинского миллиардера Давид Патаркацишвили, его мать Ольга Сафонова (рядом у нее 2-этажный дом площадью 255 м2) и некая Анастасия Бойкова (у той дом покруче – 615 м2). В распоряжении «Собеседника» оказалась копия решения Щербинского районного суда Москвы 2013 года, в котором признается право А. А. Бойковой на наследство Бадри Патаркацишвили. Истец проходит как жена (получается, уже третья?), Сафонова – как дочь, а единственного сына покойного олигарха судья считает внуком. Каких только казусов не видела российская Фемида! Правоустанавливающие документы подтверждают данные вердикта: Сафонова и младший Патаркацишвили оформили собственность в 2011 году, а Бойкова – лишь в 2014-м.

В соседях у наследников Бадри с прошлого года ходит Алексей Кудрин. Власть, похоже, всерьез решила его приблизить: в один июльский день 2015-го экс-министру финансов и новоиспеченному зампреду Экономического совета при президенте России отошли сразу три элитных участка – два по 5000 м2 и один площадью 2000 м2. Совпадение? Не думаю.

Алексей Кудрин Фото: Global Look Press

Но куда значительнее индивидуальных владения госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов»: два надела площадью 107.230 и 320.300 м2. Если исходить даже из кадастровой стоимости этих участков, запас прочности у АСВ огромный. Так что можно смело нести деньги в банк. Если, конечно, они у вас есть.

В «Архангельском» живут не только политики, бизнесмены, артисты (здесь провела свои последние дни Людмила Зыкина), но и священнослужители. Храм Трех Святителей действует тут давно. Но вот в собственность религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси» 8700 м2 перешли лишь в апреле

2014-го. Настоятелем храма является протоиерей Владимир Волгин, духовник Светланы Медведевой, признававшийся в одном из интервью, что жить на одной из госдач УДП его «пригласили духовные дети».

Земли в «Архангельском» – как грязи. Аж 135 га. Правда, липнет она исключительно к «своим» – тем, кто вырвался в князья. По каким ценам и за какие заслуги? Бог знает. Ну и еще, может быть, отец Владимир.